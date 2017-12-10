Затриманого чиновника Міноборони готовий взяти на поруки заступник секретаря РНБО

Затриманого заступника міністра оборони Ігоря Павловського готовий взяти на поруки перший заступник секретаря РНБО Олег Гладковський.

Зокрема, адвокат заявив, що Гладковський може прийти до суду протягом години, якщо суд дійде висновку, що Павловському можна обрати запобіжний захід у вигляді взяття на поруки, повідомляє "Укрінформ".

У свою чергу, заступник керівника САП Максим Грищук клопотав у суді про обрання для Павловського запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 75 млн грн.

Детективи НАБУ і САП у середу, 11 жовтня затримали заступника міністра оборони генерал-лейтенанта Ігоря Павловського і директора Департаменту держзакупівель та постачання матеріальних ресурсів Міноборони Володимира Гулевича.

За інформацією "Наших грошей", у злочинній схемі фігурує компанія "Трейд Коммодіті", яку пов'язують з депутатом від БПП Олександром Грановським.

Сам Грановський заперечує свою причетність до компанії "Трейд Коммодіті", яка, ймовірно, фігурує у справі щодо розтрати державних коштів у сумі понад 149 млн грн під час закупівлі палива для Міноборони.

"Мій коментар буде дуже простим: Я не маю жодного стосунку до цієї компанії, більше того, не розумію, чим вона займається. Якщо треба, я готовий допомогти слідству розібратися у справі, але я ніяк не пов'язаний з діяльністю цієї компанії. Тому це питання не за адресою", - сказав він "Українській правді".

"Я з таким самим успіхом можу коментувати діяльність NASA чи ветеринарної служби Білорусі. Про них я знаю стільки ж, як і про цю компанію", - додав Грановський.