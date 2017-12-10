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Затриманого чиновника Міноборони готовий взяти на поруки заступник секретаря РНБО

Гладковський може з'явитись в суді протягом години
Затриманого заступника міністра оборони Ігоря Павловського готовий взяти на поруки перший заступник секретаря РНБО Олег Гладковський.
Затриманого чиновника Міноборони готовий взяти на поруки заступник секретаря РНБО Фото: google.com

Зокрема, адвокат заявив, що Гладковський може прийти до суду протягом години, якщо суд дійде висновку, що Павловському можна обрати запобіжний захід у вигляді взяття на поруки, повідомляє "Укрінформ". 

У свою чергу, заступник керівника САП Максим Грищук клопотав у суді про обрання для Павловського запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 75 млн грн.

Детективи НАБУ і САП у середу, 11 жовтня  затримали заступника міністра оборони генерал-лейтенанта Ігоря Павловського і директора Департаменту держзакупівель та постачання матеріальних ресурсів Міноборони Володимира Гулевича.

За інформацією "Наших грошей", у злочинній схемі фігурує компанія "Трейд Коммодіті", яку пов'язують з депутатом від БПП Олександром Грановським.

Сам Грановський заперечує свою причетність до компанії "Трейд Коммодіті", яка, ймовірно, фігурує у справі щодо розтрати державних коштів у сумі понад 149 млн грн під час закупівлі палива для Міноборони.

"Мій коментар буде дуже простим: Я не маю жодного стосунку до цієї компанії, більше того, не розумію, чим вона займається. Якщо треба, я готовий допомогти слідству розібратися у справі, але я ніяк не пов'язаний з діяльністю цієї компанії. Тому це питання не за адресою", - сказав він "Українській правді".

"Я з таким самим успіхом можу коментувати діяльність NASA чи ветеринарної служби Білорусі. Про них я знаю стільки ж, як і про цю компанію", - додав Грановський.

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12 10 2017 16:57
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