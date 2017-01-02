ПОЛІТИКА НОВИНИЗатриманий в Авдіївці прибічник проросійських бойовиків, який корегував вогонь їхньої артилерії, виявився мешканцем Криму Андрієм Трет'яковим.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Затриманого коректувальника бойовиків везуть в Київ для обрання запобіжного заходу
Бойовику грозить позбавлення волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років
Бойовик. Фото: Facebook Andriy Tsaplienko
Чоловікові 1973 року народження вже оголосили про підозру за ч.3 ст.258-3 ККУ, повідомила прес-секретар Генпрокурора Лариса Сарган.
"Наразі затриманого доправляють до Києва для продовження слідчих дій та обрання міри запобіжного заходу", - написала вона у Facebook.
Нагадаємо, що співробітники контррозвідники Служби безпеки України затримали агента і коректувальника бойовиків в Авдіївці. Відповідну інформацію повідомив український журналіст Андрій Цаплієнко.
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01 02 2017 21:08 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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