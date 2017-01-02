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Затриманого коректувальника бойовиків везуть в Київ для обрання запобіжного заходу

Бойовику грозить позбавлення волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років
Затриманий в Авдіївці прибічник проросійських бойовиків, який корегував вогонь їхньої артилерії, виявився мешканцем Криму Андрієм Трет'яковим.
Затриманого коректувальника бойовиків везуть в Київ для обрання запобіжного заходу Бойовик. Фото: Facebook Andriy Tsaplienko

Чоловікові 1973 року народження вже оголосили про підозру за ч.3 ст.258-3 ККУ, повідомила прес-секретар Генпрокурора Лариса Сарган.

"Наразі затриманого доправляють до Києва для продовження слідчих дій та обрання міри запобіжного заходу", - написала вона у Facebook.

Нагадаємо, що співробітники контррозвідники Служби безпеки України затримали агента і коректувальника бойовиків в Авдіївці. Відповідну інформацію повідомив український журналіст Андрій Цаплієнко.

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01 02 2017 21:08
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