НОВИНИЗатриманий в понеділок, 12 червня, Олексій Навальний доставлений з ОМВД по Даниловському районі в Симоновський райсуд.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Затриманого на мітингах Навального, відправили в суд
Політику загрожує 30 діб арешту
Фото: EPA/UPG
Про це повідомив його адвокат Вадим Кобзєв на сторінці у Twitter.
До цього на політика був складений протокол за частиною 8 статті 20.2 КоАП (повторне порушення організатором публічного заходу встановленого порядку організації або проведення зборів, максимальна санкція - 30 діб арешту), інформує "ОВС-Інфо".
Нагадаємо, що сьогодні, 12-го червня, російський опозиційний політик Олексій Навальний був затриманий силовиками в Москві.
Як повідомляв iPress.ua, на антикорупційних мітингах в РФ, організованих у понеділок, 12 червня, опозиціонером Олексієм Навальним і Фондом боротьби з корупцією, почалися затримання.
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12 06 2017 20:38 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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