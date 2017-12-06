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Затриманого на мітингах Навального, відправили в суд

Політику загрожує 30 діб арешту
Затриманий в понеділок, 12 червня, Олексій Навальний доставлений з ОМВД по Даниловському районі в Симоновський райсуд.
Затриманого на мітингах Навального, відправили в суд Фото: EPA/UPG

Про це повідомив його адвокат Вадим Кобзєв на сторінці у Twitter.

До цього на політика був складений протокол за частиною 8 статті 20.2 КоАП (повторне порушення організатором публічного заходу встановленого порядку організації або проведення зборів, максимальна санкція - 30 діб арешту), інформує "ОВС-Інфо".

Нагадаємо, що сьогодні, 12-го червня, російський опозиційний політик Олексій Навальний був затриманий силовиками в Москві.

Як повідомляв iPress.ua, на антикорупційних мітингах в РФ, організованих у понеділок, 12 червня, опозиціонером Олексієм Навальним і Фондом боротьби з корупцією, почалися затримання.

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12 06 2017 20:38
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