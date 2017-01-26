Затриманого у Криму адвоката Курбединова заарештували
"Адвокат Еміль Курбедінов визнаний винним по 20.3 КоАП. Покарання: арешт на 10 діб", - повідомив журналіст Антон Наумлюк у Twitter.
Адвокат Эмиль Курбединов признан виновным по 20.3 КоАП. Наказание: арест на 10 суток— Антон Наумлюк (@antony_mon) 26 января 2017 г.
Перед цим під час засідання, за словами Наумлюка, Курбедінов визнав вину частково.
"Каже, що розміщував (матеріали у соціальних мережах), але пропагандою не займався", - прокоментував Наумлюк перебіг судового засідання.
Раніше він повідомив, що на засідання суду по Курбедінову не пустили пресу, в будівлі посилено режим безпеки. А в квартирі та офісі Курбедінова проведи обшуки.
Цю інформацію також підтвердив адвокат Едем Семедляєв. "Суддя залізничного районного суду Сімферополя винесла рішення - адміністративний арешт на 10 діб", - зазначив він.
Це вже другий за два дні випадок затримання адвоката кримських татар в Криму.
Нагадаємо, захисника Ахтема Чийгоза й Ільмі Умерова Миколу Полозова затримали працівники Федеральної служби безпеки в анексованому Росією Криму.
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