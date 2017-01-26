Затриманого у Криму адвоката Курбединова заарештували

Адвоката кримських татар Еміля Курбедінова, якого окупаційна влада підозрює в екстремізмі, арештували на 10 діб.

"Адвокат Еміль Курбедінов визнаний винним по 20.3 КоАП. Покарання: арешт на 10 діб", - повідомив журналіст Антон Наумлюк у Twitter.

Адвокат Эмиль Курбединов признан виновным по 20.3 КоАП. Наказание: арест на 10 суток — Антон Наумлюк (@antony_mon) 26 января 2017 г.

Перед цим під час засідання, за словами Наумлюка, Курбедінов визнав вину частково.

"Каже, що розміщував (матеріали у соціальних мережах), але пропагандою не займався", - прокоментував Наумлюк перебіг судового засідання.

Раніше він повідомив, що на засідання суду по Курбедінову не пустили пресу, в будівлі посилено режим безпеки. А в квартирі та офісі Курбедінова проведи обшуки.

Цю інформацію також підтвердив адвокат Едем Семедляєв. "Суддя залізничного районного суду Сімферополя винесла рішення - адміністративний арешт на 10 діб", - зазначив він.

Це вже другий за два дні випадок затримання адвоката кримських татар в Криму.

Нагадаємо, захисника Ахтема Чийгоза й Ільмі Умерова Миколу Полозова затримали працівники Федеральної служби безпеки в анексованому Росією Криму.