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Затриманого в Криму "агента" СБУ арештували

У ФСБ запевняють, що він сам зізнався в диверсійних планах
Київський районний суд анексованого Росією Сімферополя заарештував на два місяці громадянина України Геннадія Лимешка, підозрюваного Федеральною службою безпеки Росії в підготовці диверсій в Криму.
Затриманого в Криму "агента" СБУ арештували Фото: ТАСС

Про це повідомляє російський "Інтерфакс" з посиланням на рішення окупаційного суду.

В ФСБ заявляють, що затриманий у вівторок в Криму "агент Служби безпеки України зізнався, що отримав наказ пошкодити лінії елетропередачі".

Нагадаємо, сьогодні Федеральна служба безпеки Російської Федерації заявила, що в окупованому Криму був затриманий "агент" Служби безпеки.

Повідомляється, що Лимешко - уродженець Харківської області і раніше проходив службу в зоні ATO на посаді старшого розвідника глибинної розвідки в одній з військових частин ЗСУ.

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15 08 2017 11:56
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