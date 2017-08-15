Затриманого в Криму "агента" СБУ арештували У ФСБ запевняють, що він сам зізнався в диверсійних планах

Київський районний суд анексованого Росією Сімферополя заарештував на два місяці громадянина України Геннадія Лимешка, підозрюваного Федеральною службою безпеки Росії в підготовці диверсій в Криму.

Фото: ТАСС

Про це повідомляє російський "Інтерфакс" з посиланням на рішення окупаційного суду. В ФСБ заявляють, що затриманий у вівторок в Криму "агент Служби безпеки України зізнався, що отримав наказ пошкодити лінії елетропередачі". Нагадаємо, сьогодні Федеральна служба безпеки Російської Федерації заявила, що в окупованому Криму був затриманий "агент" Служби безпеки. Повідомляється, що Лимешко - уродженець Харківської області і раніше проходив службу в зоні ATO на посаді старшого розвідника глибинної розвідки в одній з військових частин ЗСУ.

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію