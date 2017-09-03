Затриманому керівнику ОГХК зменшили заставу зі 100 до 12 млн грн

При цьому суд залишив Журила відстороненим від посади

Апеляційний суд Києва 9 березня зменшив заставу затриманому керівнику ПАТ "Об’єднана гірничо-хімічна компанія" Руслану Журилу зі 100 млн грн до 12 млн грн.

У січні Солом’янський райсуд Києва обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб. Адвокати Журила оскаржили в апеляції обраний йому запобіжний захід – тримання під вартою. Апеляційний суд давав прокурорам час до 9 березня підтвердити можливість залишення для Журила застави у розмірі 100 млн грн, - повідомляють "Наші гроші".

Також народні депутати від фракції "Народного фронту" Максим Поляков і Олег Кришин 23 лютого надали суду письмові зобов’язання про взяття затриманого на поруки.

Нагадаємо, що суд заарештував виконувача обов’язків голови правління ОГХК з правом застави в 100 млн грн.

Згодом, у ОГКХГ повідомили, що під час суду щодо обрання запобіжного заходу затриманим менеджерам державної "Об'єднаної гірничо-хімічної компанії" (ОГХК) оприлюднені факти про фальсифікацію цієї справи.