Затриманому керівнику ОГХК зменшили заставу зі 100 до 12 млн грн
У січні Солом’янський райсуд Києва обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб. Адвокати Журила оскаржили в апеляції обраний йому запобіжний захід – тримання під вартою. Апеляційний суд давав прокурорам час до 9 березня підтвердити можливість залишення для Журила застави у розмірі 100 млн грн, - повідомляють "Наші гроші".
Також народні депутати від фракції "Народного фронту" Максим Поляков і Олег Кришин 23 лютого надали суду письмові зобов’язання про взяття затриманого на поруки.
Нагадаємо, що суд заарештував виконувача обов’язків голови правління ОГХК з правом застави в 100 млн грн.
Згодом, у ОГКХГ повідомили, що під час суду щодо обрання запобіжного заходу затриманим менеджерам державної "Об'єднаної гірничо-хімічної компанії" (ОГХК) оприлюднені факти про фальсифікацію цієї справи.
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