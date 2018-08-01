CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПоліція оголосила про підозру затриманому у справі про вбивство правозахисниці Ірини Ноздровської.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Затриманому у справі Ноздровської оголосили про підозру, – Луценко
Підозру оголосив слідчий Вишгородського відділу поліції
Фото: ukrinform.com
Про це повідомив генеральний прокурор Юрій Луценко.
"Щойно слідчий Вишгородського відділу поліції оголосив підозру у вбивстві Ірини Ноздровської", – зазначив він.
Раніше в поліції заявили про затримання підозрюваного у вбивстві правозахисниці Ірини Ноздровської. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков пообіцяв, що правоохоронні органи подадуть більш детальну інформацію про затриманого завтра, 9 січня.
Нагадаємо, Ірина Ноздровська зникла 29 грудня. Через два дні, 1 січня, її тіло знайшли у водоймі біля с. Демидів Вишгородського району Київської області.
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