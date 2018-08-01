Затриманому у справі Ноздровської оголосили про підозру, – Луценко

Поліція оголосила про підозру затриманому у справі про вбивство правозахисниці Ірини Ноздровської.

Про це повідомив генеральний прокурор Юрій Луценко.

"Щойно слідчий Вишгородського відділу поліції оголосив підозру у вбивстві Ірини Ноздровської", – зазначив він.

Раніше в поліції заявили про затримання підозрюваного у вбивстві правозахисниці Ірини Ноздровської. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков пообіцяв, що правоохоронні органи подадуть більш детальну інформацію про затриманого завтра, 9 січня.

Нагадаємо, Ірина Ноздровська зникла 29 грудня. Через два дні, 1 січня, її тіло знайшли у водоймі біля с. Демидів Вишгородського району Київської області.