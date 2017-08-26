Затриманих 10 серпня в Криму катували, – правозахисник

Стосовно двох чоловіків, які були затримані російськими силовиками після обшуку в селі Новокленове 10 серпня, застосовувалися тортури, зокрема з використанням електричного струму.

Про це заявив координатор Кримської контактної групи з прав людини Абдурешит Джеппаров на нараді об'єднання "Кримська солідарність" 26 серпня в Бахчисараї, повідомляє "Крим.Реалії".

"Вони не громадяни Росії, тому вони не хочуть, щоб їхні імена озвучували... За їхніми розповідями, коли їх затримали після обшуку, двох братів катували. Силовики їх прив'язали до стільців і били. Били ногами, била не одна людина і наприкінці їх катували струмом. В те місце, про яке непристойно говорити, їм встромили металевий предмет і пустили електричний струм. Так робили дванадцять разів. Потім їх лякали, щоб нікому не повідомляли про тортури", – передав слова затриманих правозахисник.

Інформацію також підтвердив на зустрічі адвокат Едем Семедляєв.

"Цей чоловік розповів, що його били вміло, таким чином, щоб не залишати слідів", – сказав адвокат.

На зборах активісти зазначили, що тортури струмом – це вже не перший прецедент у Криму.

Позиції підконтрольних Росії силових відомств Криму щодо цього питання немає.

Вранці 10 серпня стало відомо про те, що озброєні російські силовики заблокували одну з вулиць у селі Новокленове Білогірського району Криму. В одному з будинків селища відбувся обшук. Як стало відомо, після обшуку батько й середній син покинули територію півострова, молодший син був заарештований на 15 діб, старший син повернувся додому.

Нагадаємо, МЗС України закликало ООН посилити тиск на Росію через тортури незаконно утримуваних українців.

Мати затриманого в анексованому Криму Геннадія Лимешка Римма Рижкова стверджує, що її син дав ФСБ свідчення під тиском і тортурами.