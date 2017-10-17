Затриманих через сутички під Радою немає, - поліція

Станом на 18.22 годину немає затриманих через сутички на вулиці Грушевського біля будівлі Верховної Ради.

"На даний момент затриманих у зв'язку з цим інцидентом немає. Поліція документує факт того, що відбулося, після чого, цьому нададуть правову оцінку", - повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на речника Національної поліції Ярослава Тракала.

За його словами, в результаті інциденту постраждало четверо осіб. Один поліцейський, який в даний час госпіталізований і ще троє цивільних. Їм надали медичну допомогу на місці, без госпіталізації.

Нагадаємо, у Києві біля Кабміну сталася бійка між правоохоронцями та учасниками акції протесту.

17 жовтня на площі навпроти Верховної Ради зібрався кількатисячний мітинг за зняття депутатської недоторканності, зміни виборчого законодавства та створення антикорупційного суду.

За порядком стежить 3,5 тисячі правоохоронців.

За словами директора Департаменту комунікації МВС Артема Шевченка, такі серйозні заходи безпеки викликані подіями 31 серпня 2015 року, коли від гранати загинули 4 гвардійці-строковики.