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Затриманих на адмінкордоні кримських правозахисників відпустили

Правозахисники на підконтрольній Україні території
Затриманих ФСБ Росії на адмінкордоні з анексованим Кримом представників Кримської правозахисної групи Crimean Human Rights Group Ольгу Скрипник та Володимира Чекригіна відпустили.
Затриманих на адмінкордоні кримських правозахисників відпустили Фото:112.ua

"Їх уже відпустили. Вони перебувають у наших прикордонників на підконтрольній Україні території", - повідомила Громадському представниця Кримської правозахисної групи Олена Лисенко.

Лисенко також додала, що незабаром вже має зустрітися із затриманими раніше правозахисниками.

Нагадаємо, Федеральна служба безпеки РФ затримала в нейтральній зоні на адмінкордоні з окупованим Кримом двох представників правозахисної групи Crimean Human Rights Group.

 
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13 03 2017 21:25
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