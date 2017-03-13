Затриманих на адмінкордоні кримських правозахисників відпустили Правозахисники на підконтрольній Україні території

Затриманих ФСБ Росії на адмінкордоні з анексованим Кримом представників Кримської правозахисної групи Crimean Human Rights Group Ольгу Скрипник та Володимира Чекригіна відпустили.

Фото:112.ua

"Їх уже відпустили. Вони перебувають у наших прикордонників на підконтрольній Україні території", - повідомила Громадському представниця Кримської правозахисної групи Олена Лисенко. Лисенко також додала, що незабаром вже має зустрітися із затриманими раніше правозахисниками. Нагадаємо, Федеральна служба безпеки РФ затримала в нейтральній зоні на адмінкордоні з окупованим Кримом двох представників правозахисної групи Crimean Human Rights Group.

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