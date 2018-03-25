ПОЛІТИКА НОВИНИЗ ізолятора звільнили затриманих напередодні ініціаторів ходи на День Волі: Володимира Некляєва, В'ячеслава Сівчика, Максима Вінярського, Леоніда Кулакова і Євгена Афнагеля.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Затриманих напередодні організаторів маршу в Білорусі відпустили
Серед звільнених – Володимир Некляєв, В'ячеслав Сівчик, Максим Вінярський, Леонід Кулаков та Євген Афнагель
Фото: svaboda.org
Також на свободі Микола Статкевич, якого затримали вранці 25 березня, повідомляє "Радіо Свобода".
Затримані були ініціаторами проведення забороненої владою ходи на День Волі. Вони планували провести 25 березня традиційну демонстрацію від площі Якуба Коласа до Оперного театру в Мінську.
Провести ходу на День волі не вдалося – в Мінську ОМОН затримав близько 30-50 людей.
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25 03 2018 22:00 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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