Затриманих напередодні організаторів маршу в Білорусі відпустили

З ізолятора звільнили затриманих напередодні ініціаторів ходи на День Волі: Володимира Некляєва, В'ячеслава Сівчика, Максима Вінярського, Леоніда Кулакова і Євгена Афнагеля.

Також на свободі Микола Статкевич, якого затримали вранці 25 березня, повідомляє "Радіо Свобода".

Затримані були ініціаторами проведення забороненої владою ходи на День Волі. Вони планували провести 25 березня традиційну демонстрацію від площі Якуба Коласа до Оперного театру в Мінську.

Провести ходу на День волі не вдалося – в Мінську ОМОН затримав близько 30-50 людей.