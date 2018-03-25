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Затриманих напередодні організаторів маршу в Білорусі відпустили

Серед звільнених – Володимир Некляєв, В'ячеслав Сівчик, Максим Вінярський, Леонід Кулаков та Євген Афнагель
З ізолятора звільнили затриманих напередодні ініціаторів ходи на День Волі: Володимира Некляєва, В'ячеслава Сівчика, Максима Вінярського, Леоніда Кулакова і Євгена Афнагеля.
Затриманих напередодні організаторів маршу в Білорусі відпустили Фото: svaboda.org

Також на свободі Микола Статкевич, якого затримали вранці 25 березня, повідомляє "Радіо Свобода".

Затримані були ініціаторами проведення забороненої владою ходи на День Волі. Вони планували провести 25 березня традиційну демонстрацію від площі Якуба Коласа до Оперного театру в Мінську.

Провести ходу на День волі не вдалося – в Мінську ОМОН затримав близько 30-50 людей.

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25 03 2018 22:00
ТЕГИ: Білорусь
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