Затриманих у клубі Jugendhub мали право забрати до військкомату, – офіс омбудсмена

Після рейду правоохоронців у нічному клубі Києва 32 відвідувачів доставили до військкомату

За словами представника уповноваженого з прав людини з питань захисту прав військовослужбовців Святослава Стеценка, якщо призовна комісія ухвалила рішення про розшук призовників, їх мали право затримати, не випускати з приміщення і потім відправити у військову частину.

Про це пише "Громадське".

Після рейду правоохоронців у нічному клубі Києва, 32 відвідувачів доставили до військкомату на Зрошувальній 17а у Дарницькому районі, оскільки, за повідомленням поліції, вони ухилялися від призову на строкову службу.

Як повідомили затримані, більшість із них повісток не отримувала. Однак, як зазначає, уповноважений з прав людини, вони самі були зобов’язані з’явитися у військкомат.

"Кожен призовник зобовязаний прибути до військкомату, відповідно до закону про військовий обовязок і військову службу. Навіть ті, хто не отримав повістку, повинні протягом 10 діб після оголошення призову прибути до військкомату для визначення придатності для військової служби або права на відстрочку", – розповів Стеценко.

Він додав, що в разі, коли призовник не прибув до збірного пункту після отримання повістки, то його оголошують у розшук і примусово доставляють до військкомату.

"Однак поліція зобов’язана діяти відповідно до своїх повноважень. Ніхто не має права застосовувати насильство і принижувати честь та гідність громадян", – уточнив представник уповноваженого.

За його словами, десятеро хлопців написали заяви на ім’я уповноваженого з прав людини про порушення їх прав під час затримання у нічному клубі. Скарг на дії адміністрації збірного пункту Стеценко не отримував.

Осінній призов розпочався 2 жовтня і завершиться 30 листопада. На нього зобов’язані з’явитися юнаки віком від 20 до 27 років.

Нагадаємо, в ніч з 27 на 28 жовтня правоохоронці влаштували рейд у київському нічному клубі Jugendhub.

Поліція заявила про затримання 17 людей з наркотиками. 32 відвідувачів доставлено до військкомату, оскільки, за повідомленням поліції, вони ухилялися від призову на строкову службу. Як з'ясувалося вже у військкоматі, серед утримуваних там опинилися і студенти, і навіть мешканці анексованого Криму, які не отримували жодних повісток.

Крім того очевидці повідомили, що правоохоронці застосовували до них силу.

Біля військкомату адвокат, який захищає інтереси затриманих, заявив, що відомостей про ухилення ними від призову немає.