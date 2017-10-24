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Затриманим ФБР українцем може бути житель Сумщини, - Держприкордонслужба

Чоловік раніше потрапляв в поле зору прикордонників як дрібний контрабандист
Федеральна служба безпеки Росії 23 жовтня могла затримати мешканця Сумщини, якого раніше затримували за контрабанду.
Затриманим ФБР українцем може бути житель Сумщини, - Держприкордонслужба Фото: BIN.ua

"Можливо, йдеться про мешканця прикордонного села Сумщини 1986 року народження, який раніше потрапляв в поле зору прикордонників як дрібний контрабандист", – повідомив речник Державної прикордонної служби України Олег Слободян "Український правді".

При цьому, за словами Слободяна, жодної зброї на цього чоловіка не зареєстровано.

"Він проживає з батьком. Той не знає, де знаходиться його син з 20 жовтня", – повідомили в ДПСУ.

Офіційно зазначений чоловік кордон не перетинав.

"Нами ніякої стрілянини зафіксовано не було. Але ми отримали від російської сторони повідомлення про затримання українського громадянина, до якого вони були змушені застосувати зброю", – розповів Слободян.

Речник Прикордонної служби пояснив, що в таких випадках має відбутися прикордонно-представницька зустріч щодо затриманого.

Слободян також зазначив, що російська сторона не ініціювала проведення такої зустрічі, а на відповідну пропозицію від українських прикордонників не відреагувала.

23 жовтня у ФСБ Росії заявили, що затримали громадянина України, який влаштував стрілянину під час спроби незаконного перетину кордону Росії.

У затриманого нібито вилучили два пістолети, п'ять гранат, 50 патронів калібру 5,45 мм і 26 ампул, імовірно зі ртуттю.

Нагадаємо, співробітники ФСБ Росії спільно зі слідчими Головного управління Слідчого комітету Росії (СКР) повідомили про затримання громадянина України, активіста організації "Правий сектор".
 

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24 10 2017 15:14
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