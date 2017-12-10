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Затриманим кримським татарам присудили штрафи

Причина штрафу - "одночасне перебування у громадських місцях, що спричинило порушення громадського порядку"
Після обшуків і затримань кримських татар в анексованому Криму вісьмом чоловікам присудили штрафи і відпустили. Ще шестеро залишаються в ув'язеннні.
Затриманим кримським татарам присудили штрафи Фото: crimeahrg.org

Про це "ВВС Україна" повідомив голова ЦВК Курултаю Заір Смедляєв.

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"Всі, шестеро, у кого були обшуки, залишаються затриманими", - розповів пан Смедляєв.

Штрафи кримським татарам виписали з формулюванням "одночасне перебування у громадських місцях, що спричинило порушення громадського порядку".

Обшуки у Бахчисараї пройшли зранку 11 жовтня. Шістьох затриманих підозрюють у зв'язках з організацією "Хізб ут-Тахрір аль-Ісламі", яка визнана у Росії терористичною і заборонена.

У ФСБ заявили, що припинили діяльність "бахчисарайського осередку терористичної організації "Хізб-ут-Тахрір".

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12 10 2017 16:04
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