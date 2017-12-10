Затриманим кримським татарам присудили штрафи Причина штрафу - "одночасне перебування у громадських місцях, що спричинило порушення громадського порядку"

Після обшуків і затримань кримських татар в анексованому Криму вісьмом чоловікам присудили штрафи і відпустили. Ще шестеро залишаються в ув'язеннні.

Фото: crimeahrg.org

Про це "ВВС Україна" повідомив голова ЦВК Курултаю Заір Смедляєв. Арешти, паспорти, військові: цифри анексованого Криму "Всі, шестеро, у кого були обшуки, залишаються затриманими", - розповів пан Смедляєв. Штрафи кримським татарам виписали з формулюванням "одночасне перебування у громадських місцях, що спричинило порушення громадського порядку". Обшуки у Бахчисараї пройшли зранку 11 жовтня. Шістьох затриманих підозрюють у зв'язках з організацією "Хізб ут-Тахрір аль-Ісламі", яка визнана у Росії терористичною і заборонена. У ФСБ заявили, що припинили діяльність "бахчисарайського осередку терористичної організації "Хізб-ут-Тахрір".

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