Затриманим російським прикордонникам присудили штраф 320 грн і 15 діб арешту

Каланчацький районний суд Херсонської області визнав двох російських прикордонників, затриманих в Україні, винними в адміністративному порушенні і присудив їм 15 діб арешту і 320 грн штрафу.

Прикордонники визнані винними в порушенні статті 204-2 Кодексу про адміністративні порушення (Порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію або виїзду з неї), зазначено в ухвалах суду (1, 2), оприлюднених у Єдиному реєстрі судових рішень.

Речі, вилучені у прикордонників, будуть їм повернуті після відбуття покарання.

Нагадаємо, що двох військовослужбовців Прикордонної служби ФСБ РФ затримали в ніч на 30 червня. Голова Держприкордонслужби України Віктор Назаренко заявляв, що вони причалили на човні до берега Перекопської затоки.

Російські прикордонники заявили, що виконували роль навчальних порушників кордону під час навчань, але збилися з маршруту, втратили орієнтування і так опинилися на материковій частині України.