Затриманим в Гамбурзі росіянам загрожує від 6 місяців до 10 років в'язниці
Про це повідомила офіційний представник прокуратури Гамбурга Нана Фромбах, передає Deutsche Welle.
За її словами, десять років - це максимальний термін, який можуть присудити затриманих. Остаточне рішення буде приймати суд після того, як завершиться розслідування і будуть висунуті офіційні звинувачення.
Заарештовані перебувають у камері попереднього ув'язнення. Їх підозрюють у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень та опору поліції. За даними правоохоронних органів, росіяни кидали пляшки в поліцейських.
Нагадаємо, у зв'язку з заворушеннями в Гамбурзі поліція затримала шістьох громадян Російської Федерації. Чотирьох з них незабаром відпустили, а двох заарештували.
В ході протестних акцій у зв'язку із самітом G20, який відбувся 7-8 липня, переважно ліві екстремісти влаштували вуличні бої з поліцією, підпали автомобілів, погроми і пограбування магазинів в районах поруч з місцем проведення саміту.
Поліція застосувала проти демонстрантів водяні гармати та сльозогінний газ. Протестувальники закидали поліцейських пляшками і димовими шашками.
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