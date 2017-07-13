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ПОЛІТИКА НОВИНИ

Затриманим в Гамбурзі росіянам загрожує від 6 місяців до 10 років в'язниці

Їх підозрюють у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень та опору поліції
Заарештованим за заворушення напередодні та під час саміту G20 в Гамбурзі двом росіянам загрожує від шести місяців до десяти років позбавлення волі.
Затриманим в Гамбурзі росіянам загрожує від 6 місяців до 10 років в Фото: ЕРА

Про це повідомила офіційний представник прокуратури Гамбурга Нана Фромбах, передає Deutsche Welle.

За її словами, десять років - це максимальний термін, який можуть присудити затриманих. Остаточне рішення буде приймати суд після того, як завершиться розслідування і будуть висунуті офіційні звинувачення.

Заарештовані перебувають у камері попереднього ув'язнення. Їх підозрюють у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень та опору поліції. За даними правоохоронних органів, росіяни кидали пляшки в поліцейських.

Нагадаємо, у зв'язку з заворушеннями в Гамбурзі поліція затримала шістьох громадян Російської Федерації. Чотирьох з них незабаром відпустили, а двох заарештували.

В ході протестних акцій у зв'язку із самітом G20, який відбувся 7-8 липня, переважно ліві екстремісти влаштували вуличні бої з поліцією, підпали автомобілів, погроми і пограбування магазинів в районах поруч з місцем проведення саміту.

Поліція застосувала проти демонстрантів водяні гармати та сльозогінний газ. Протестувальники закидали поліцейських пляшками і димовими шашками.

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