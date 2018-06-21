Затриманий бойовик "ЛНР" розповів про росіян на Донбасі
Російські офіцери "спостерігають" за роботою збройних підрозділів бойовиків, повідомляє прес-служба СБУ у Харківській області.
Основним мотивом вступу до банд в ОРДЛО для більшості є матеріальна вигода, але вони укомплектовані на 50%. Їх ватажками стають особи з кримінальним минулим, розповів екс-бойовик.
Матеріальні ресурси та боєприпаси розкрадаються, повідомив він.
"Багато хоче повернутися назад. В Росії вони там нікому не потрібні, вони б хотіли повернутися, тому що вже зробили помилку в житті і бояться українського правосуддя", - розповів бойовик про тих, хто вступив в лави терористів.
Правоохоронці встановили, що чоловік у квітні 2017 року приєднався до бойовиків.
В лавах терористів він "служив" механіком-водієм БМП в одному з батальйонів Алчевська.
Він "брав участь у протистоянні поблизу лінії розмежування", а в червні 2018 року вирішив піти від бойовиків через "тиск з боку терористів".
Коли екс-бойовик повернувся у Харків, його затримали правоохоронці. За цим фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 110 (Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) ККУ.
Нагадаємо, в результаті військової операції схоплено колишнього українського військового Олексія Бідусенка, який рік тому перейшов на бік російських окупаційних військ.
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