Затриманий бойовик розповів про вбивства українських військових
41-річного уродженця Торецька затримали після його повернення на підконтрольну Україні територію, - повідомляє прес-служба СБУ.
Під час спілкування з правоохоронцями затриманий розповів про вбивства бойовиками українських військовополонених.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 260 Кримінального кодексу України (участь у незаконних збройних формуваннях).
Раніше Слов’янський міськрайонний суд Донецької області засудив до 5 років позбавлення волі охоронця ватажка терористів "ДНР".
Нагадаємо, що Головною військовою прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт щодо громадянина Росії Олексія Мільчакова, який керував на Донбасі неонацистським батальйоном бойовиків "Русич".
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