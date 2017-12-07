Затриманий бойовик розповів про вбивства українських військових Під час спілкування з правоохоронцями затриманий розповів про вбивства бойовиками українських військовополонених

У Донецькій області СБУ спіймала бойовика банди "Восток", створеної проросійськими терористами "ДНР"

Фото:facebook.com/SecurSerUkraine

41-річного уродженця Торецька затримали після його повернення на підконтрольну Україні територію, - повідомляє прес-служба СБУ. Під час спілкування з правоохоронцями затриманий розповів про вбивства бойовиками українських військовополонених. Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 260 Кримінального кодексу України (участь у незаконних збройних формуваннях). Раніше Слов’янський міськрайонний суд Донецької області засудив до 5 років позбавлення волі охоронця ватажка терористів "ДНР". Нагадаємо, що Головною військовою прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт щодо громадянина Росії Олексія Мільчакова, який керував на Донбасі неонацистським батальйоном бойовиків "Русич".

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