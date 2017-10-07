Затриманий російський полковник має цінні дані щодо захоплення Криму і Донбасу, - Геращенко

Затриманий російський полковник Валерій Гратов стане джерелом важливої інформації щодо дій Росії в Криму і на Донбасі.

Операція із затримання небезпечного терориста, зокрема його виманювання до України, тривала понад півроку.

"Він є найціннішим джерелом інформації про дії російських спецслужб із захоплення Криму і проваленої операції "русская весна" на Донбасі", - наголосив радник міністра внутрішніх справ, депутат "Народного фронту" Антон Геращенко.

Нагадаємо, Контррозвідка Служби безпеки України провела спецоперацію, затримавши кадрового російського військового, чинного інструктора донбаських бойовиків і близького друга "Гіві" і "Мотороли", полковника ВДВ Валерія Гратова, який з підробленими українським паспортом прямував в невизнане Придністров'я.