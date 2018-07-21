Затриманий у Франції Саркісян виявився тезком організатора "тітушок"

Французька сторона повідомила, що він не той, кого розшукує Україна

Затриманий у Франції Армен Саркісян виявився не тією людиною, яка оголошена в розшук в Україні і яку українські силові відомства вважають організатором груп "тітушок" під час Революції гідності.

Цю інформацію підтвердив "Українській правді" голова слідчого управління Генпрокуратури Сергій Горбатюк. За його словами, відповідний лист від французьких компетентних органів надійшов до слідчого ГПУ понад місяць тому.

"Французька сторона повідомила, що він не той, хто нами розшукується", – сказав Горбатюк.

Водночас він зазначив, що не знає подробиць, оскільки особисто не контактував з представниками французької сторони.

Джерело у прокуратурі повідомило "Громадському", що відмінність підозрюваного в організації "тітушок" та затриманої у Франції особи було виявлено шляхом порівняння дактокарт (відбитків 10 пальців). У зв'язку із цим французький суд скасував запобіжний захід затриманій особі.

Нагадаємо, 12 квітня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що у Франції під час звичайної перевірки документів на дорозі затримано Армена Саркісяна, якого українські силові відомства вважають організатором груп "тітушок" під час Революції гідності. Французькій поліції він представився громадянином Вірменії, хоча з травня 2014 року перебував у державному та міжнародному розшуку як громадянин України.

Генпрокурор Юрій Луценко повідомляв, що в Саркісяна, якого розшукує Україна, та затриманої у Франції особи співпадають не лише ім'я та прізвище, але й дата народження. За його словами, Генпрокуратура готувала документи для екстрадиції громадянина з документами на ім'я Армена Саркісяна та додаткові матеріали, які допоможуть його ідентифікувати.

Водночас 13 квітня видання LB.ua повідомило, що на них вийшов сам Саркісян, і запевнив, що інформація про затримання є помилкою, а сам він перебуває в Росії.