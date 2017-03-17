Затриманий у Лондоні Бондарчук заплатив за звільнення понад 2 млн грн застави

Колишній керівник "Укрспецекспорту" Сергій Бондарчук заплатив заставу у розмірі близько 75 тисяч фунтів застави, що дорівнює 2,48 млн гривень.

"Застава Бондарчука склала 75 тисяч фунтів стерлінгів. Її було внесено Бондарчуком", - заявила прес-секретар генерального прокурора Лариса Сарган, інформує "Українська правда".

Вона також оприлюднила документ, який свідчить про арешт Бондарчука.



Фото: ГПУ

Як відомо, сьогодні, 17 березня, колишнього голову державного оборонного підприємства "Укрспецекспорт" Сергія Бондарчука було заарештовано в Лондоні. На 24 березня призначене судове засідання, на якому визначать дату екстрадиційних слухань.

Нагадаємо, з 2005 до 2010 року Сергій Бондарчук був генеральним директором Державної компанії з імпорту та експорту продукції і послуг військового та спеціального призначення "Укрспецекспорт".

Також з 2010 до 2013 - року він був членом керівництва партії Віктора Ющенка "Наша Україна". 9 лютого 2013 року політична Рада партії "Наша Україна" звільнила Сергія Бондарчука від виконання обов'язків голови політради та скасувала рішення Київської міськорганізації про виключення з партії її лідера Віктора Ющенка.

В лютому 2015 року Міністерство внутрішніх справ України оголосило в розшук Сергія Бондарчука. Йому інкримінують привласнення й розтрату майна в особливо великих розмірах.

З 15 червня до розшуку екс-голови "Укрспецекспорту" долучився Інтерпол.