Затриманий у Лондоні Бондарчук заплатив за звільнення понад 2 млн грн застави
"Застава Бондарчука склала 75 тисяч фунтів стерлінгів. Її було внесено Бондарчуком", - заявила прес-секретар генерального прокурора Лариса Сарган, інформує "Українська правда".
Вона також оприлюднила документ, який свідчить про арешт Бондарчука.
Фото: ГПУ
Як відомо, сьогодні, 17 березня, колишнього голову державного оборонного підприємства "Укрспецекспорт" Сергія Бондарчука було заарештовано в Лондоні. На 24 березня призначене судове засідання, на якому визначать дату екстрадиційних слухань.
Нагадаємо, з 2005 до 2010 року Сергій Бондарчук був генеральним директором Державної компанії з імпорту та експорту продукції і послуг військового та спеціального призначення "Укрспецекспорт".
Також з 2010 до 2013 - року він був членом керівництва партії Віктора Ющенка "Наша Україна". 9 лютого 2013 року політична Рада партії "Наша Україна" звільнила Сергія Бондарчука від виконання обов'язків голови політради та скасувала рішення Київської міськорганізації про виключення з партії її лідера Віктора Ющенка.
В лютому 2015 року Міністерство внутрішніх справ України оголосило в розшук Сергія Бондарчука. Йому інкримінують привласнення й розтрату майна в особливо великих розмірах.
З 15 червня до розшуку екс-голови "Укрспецекспорту" долучився Інтерпол.
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