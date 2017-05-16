Затриманий у Польщі австрієць служив у ЗСУ і вчинив дезертирство, - Міноборони

Громадянин Австрії, який 30 квітня був затриманий польськими прикордонниками при спробі в'їзду в Україну, був прийнятий на військову службу у Збройні сили України (ЗСУ) у травні 2016 року за контрактом.

Про це йдеться у відповіді Міністерства оборони на запит Громадського.

"Згідно з відомостями, наданими Генеральним штабом ЗСУ, та оперативної інформації, отриманої від військової частини В4050, громадянин Беньямін Фішер був прийнятий на військову службу за контрактом 17 травня 2016 року", - йдеться у заяві.

Разом з тим повідомляється, що з 15 грудня 2016 року австрієць самовільно залишив військову частину, та станом на зараз перебуває у розшуку Військовою службою правопорядку ЗСУ.

В Міноборони також повідомили, що, крім зазначеної особи, у лавах ЗСУ громадяни Австрії військову службу "не проходили і на теперішній час не проходять".

Нагадаємо, 30 квітня на прикордонному пункті "Дорогуськ-Ягодин" польські прикордонники затримали громадянина Австрії, який намагався потрапити на територію України.

Зазначалось, що він підозрюється у "знущанні та вбивстві українських військовополонених".

Пізніше прокуратура міста Вінер-Нойштадт повідомила, що затриманий брав участь у бойових діях на Донбасі на українському боці.