Затриманий у Польщі австрієць служив у ЗСУ і вчинив дезертирство, - Міноборони
Про це йдеться у відповіді Міністерства оборони на запит Громадського.
"Згідно з відомостями, наданими Генеральним штабом ЗСУ, та оперативної інформації, отриманої від військової частини В4050, громадянин Беньямін Фішер був прийнятий на військову службу за контрактом 17 травня 2016 року", - йдеться у заяві.
Разом з тим повідомляється, що з 15 грудня 2016 року австрієць самовільно залишив військову частину, та станом на зараз перебуває у розшуку Військовою службою правопорядку ЗСУ.
В Міноборони також повідомили, що, крім зазначеної особи, у лавах ЗСУ громадяни Австрії військову службу "не проходили і на теперішній час не проходять".
Нагадаємо, 30 квітня на прикордонному пункті "Дорогуськ-Ягодин" польські прикордонники затримали громадянина Австрії, який намагався потрапити на територію України.
Зазначалось, що він підозрюється у "знущанні та вбивстві українських військовополонених".
Пізніше прокуратура міста Вінер-Нойштадт повідомила, що затриманий брав участь у бойових діях на Донбасі на українському боці.
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