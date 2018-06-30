Затриманий в Ірані український моряк Новічков оголосив голодування
Про це повідомив перший секретар посольства України в Ірані Сурен Бальянц.
"Так, я підтверджую цю інформацію. Ми цією справою займаємося. Всю інформацію стосовно Новічкова я передав Міністерству закордонних справ", – цитує Бальянца "Громадське".
За його словами, він постійно підтримує контакт з Новічковим та знає його стан, однак відмовився про це говорити, посилаючись на особисту інформацію.
"Я пораджуся з Новічковим і тоді скажу, чи можу я про це говорити", – сказав секретар посольства.
Він додав, що співробітники посольства України зможуть побачити Новічкова лише після надання на це відповідного дозволу.
За словами Бальянца, моряка затримали в Тегерані. Зазначимо, що Новічков вже був під вартою та восени 2017-го навіть оголошував голодування, однак тоді його звільнили під зобов'язання.
На питання про те, які причини затримання Новічкова зараз – у посольстві відповідати відмовились.
Одеський моряк Андрій Новічков виїхав з України в листопаді 2016 року. Він підписав контракт на роботу старшим помічником капітана іранського судна Arezoo. На судно Новічков сів неподалік Шанхаю. На 18-й день плавання в Південно-Китайському морі у Новічкова стався конфлікт з одним з матросів. За словами українця, той йому грубив, намагався вдарити, а після – вистрибнув за борт. Тоді судно зупинили, почали пошуки, однак матроса так і не знайшли. Після інциденту екіпаж судна розпустили. Однак у лютому 2017 Новічкова силою вивели на берег та доставили до поліції, де від нього вимагали зізнання про вбивство матроса. З того часу Новічков вже був за гратами. Восени 2017-го моряк оголосив голодування, а на 11-й день його звільнили з-під варти під особисте зобов'язання консула, заборонивши залишати Іран до кінця розслідування. За словами Новічкова, він після звільнення проживав в офісі іранської туристичної компанії, куди його влаштували знайомі консула.
За тривалий час розслідування цю справу перекваліфікували із вбивства з необережності в навмисне вбивство. Українцю загрожує страта через повішання. Утім, у слідства немає доказів.
Судовий розгляд справи досі не розпочався.
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