Затриманий в Італії український військовий – діючий заступник командира в батальйоні імені Кульчицького

За словами нардепа Антонищака, до нього не допускають українських дипломатів

Затриманий в Італії український військовий Віталій Марків є чинним заступником командира взводу в батальйоні Нацгвардії України ім. генерала Сергія Кульчицького.

Про це 1 липня повідомив нардеп від БПП Андрій Антонищак, який є координатором батальйону ім.Кульчицького, пише "Інтерфакс-Україна".

"Він не був у батальйоні Кульчицького, він служить у батальйоні Кульчицького на посаді заступника командира взводу. Що стосується затримання Марківа взагалі, то це – незаконно", – заявив нардеп.

За його словами, Марківа затримали в п'ятницю, 30 червня. Генеральна прокуратура України моментально відреагувала і надала італійським колегам інформацію про те, що в Україні відкрито кримінальне провадження за фактом вбивства італійського журналіста, а також російського журналіста і російського правозахисника.

"Йде розслідування, опитуються свідки, українська та італійська сторона повністю співпрацюють. І тільки коли він (Марків – ред.) в'їхав в Італію, його заарештували ... На сьогоднішній день його утримують в містечку Павія у в'язниці ... Не допускають українських дипломатів, мотивуючи це тим, що Віталік має італійське підданство", – розповів нардеп.

Антонищак зазначив, що Марків має "італійське підданство і українське підданство", адже в малолітньому віці він з матір'ю виїхали з Італії в Україну.

За словами нардепа, Марків брав участь в Революції Гідності і тоді ж він "відновив свій паспорт і свій український статус".

Антонищак повідомив, що італійська сторона надала Марківу адвоката, однак українська сторона відмовиться від нього ... і буде "наймати свого".

Він зазначив, що зараз спільно з українським Генконсульством в Італії вони працюють над тим, щоб Марківа відпустили з в'язниці до суду, а в суді вже будуть доводити його невинуватість.

Нардеп сказав, що він буде координувати справу Марківа по лінії дипломатів і консульства в Італії, а народний депутат з фракції "Народний фронт" Антон Геращенко буде займатися силовим боком.

За словами Антонищака, зараз готується офіційне звернення від батальйону Нацгвардії України ім. генерала Сергія Кульчицького, а також буде ініційована зустріч з італійським послом.

"Однозначно ми зараз будемо шукати спілкування з послом Італії в Україні, нехай пояснить, чому до Марківа не пускають наших дипломатів", – сказав нардеп.

На його думку, якби італійська сторона мала якісь докази проти Марківа, вона б надала їх Генпрокуратурі України, яка розслідує справу про загибель журналістів біля Слов'янська, але таких матеріалів надано не було.

"Крім того, тоді б пан Марків був би оголошений в міжнародний розшук по лінії Інтерполу", – сказав Антонищак.

Нагадаємо, в Італії за підозрою в причетності до загибелі на Донбасі фоторепортера Андреа Роккелли затримали українського добровольця.