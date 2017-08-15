Затриманий в Криму українець був звільнений з ЗСУ, - Генштаб
"Цей чоловік проходив військову службу в Збройних силах України за контрактом з листопада 2016 по травень 2017-го. Він був звільнений за статтею "службова невідповідність", - повідомляють в управлінні зв'язків з громадськістю ВСУ, - інформує "Інтерфакс-Україна".
Венсковіч уточнив, що Лимешко проходив військову службу в одному з підрозділів Сухопутних військ Збройних Сил України та був звільнений у зв'язку з систематичним порушенням дисципліни.
Нагадаємо, сьогодні Федеральна служба безпеки Російської Федерації заявила, що в окупованому Криму був затриманий "агент" Служби безпеки.
Повідомляється, що Лимешко - уродженець Харківської області і раніше проходив службу в зоні ATO на посаді старшого розвідника глибинної розвідки в одній з військових частин ЗСУ.
Згодом у спецслужбі повідомили, що Київський районний суд анексованого Росією Сімферополя заарештував на два місяці громадянина України Геннадія Лимешка, підозрюваного Федеральною службою безпеки Росії в підготовці диверсій в Криму.
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