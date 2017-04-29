Затриманий в Лівії танкер "Рута" належить одеській компанії

Танкер "Рута", який, ймовірно, було затримано біля берегів Лівії, з 2011 року належить одеській компанії Manchester Shipping S.A.

Про це повідомляє УНІАН з посиланням на представника адміністрації Одеського морського торгового порту.

За його даними, судно "Рута" побудовано в Болгарії у 1989 році, його позивний Urse.

"Валовий тоннаж танкера – 1901 тонна, а сума маси корисного вантажу, що перевозиться судном становить 3330 тонн", – повідомив співрозмовник.

До 1992 року "Рута" входила до складу суден Чорноморського морського пароплавства, потім належала Одеському морському торговельному порту.

Екіпаж судна складається з мешканців Одеського регіону.

Повідомляється, що судно, ймовірно, транспортувало дизельне паливо з Лівії на Мальту.

28 квітня Reuters з посиланням на представника лівійських ВМС повідомило, що військово-морські сили Лівії з боєм захопили два судна, підозрювані у контрабанді нафти з північноафриканської країни, одне із суден – танкер "Рута" –нібито було під українським прапором.

Нагадаємо, в червні 2016 року поблизу порту м.Завія лівійська берегова охорона затримала танкер Temeteron за підозрою в скоєнні контрабанди нафтопродуктів за межі Лівії. Серед членів екіпажу були і громадяни України.

Четверо громадян України, члени екіпажу судна Temeteron, були звільнені 2 березня і вони вже повернулися на батьківщину.