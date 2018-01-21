Затриманий за незаконний перетин кордону росіянин попросив про статус біженця і був госпіталізований
"Учора опівдні дільничний інспектор відділу "Стариця" Харківського загону отримав інформацію від місцевого жителя про виявлення підозрілої особи, яка рухалась з РФ в Україну. За декілька хвилин прикордонний наряд виявив та затримав громадянина Росії, який незаконно перетнув державний кордон. Затриманий одразу ж звернувся до прикордонного наряду з заявою про отримання статусу біженця на території України. Та перш ніж розглядати прохання горе-мандрівника охоронці кордону встановили, що той потребує невідкладної медичної допомоги, адже він мав ознаки обмороження кінцівок", – повідомляє відділ комунікацій зі ЗМІ адміністрації Державної прикордонної служби України.
Росіянина негайно доставили в тепле приміщення, через кілька хвилин прибули медики Вовчанської центральної районної лікарні, які встановили діагноз "обмороження кінцівок рук і ніг". У супроводі військовослужбовців відділу прикордонної служби затриманого доставили до райлікарні.
"За фактом звернення громадянина РФ щодо отримання статусу біженця прикордонники поінформували Головне управління Державної міграційної служби України в Харківській області. Наразі ж дана особа перебуває на стаціонарному лікуванні під охороною", – розповіли в прикордонному відомстві.
Нагадаємо, Сполучені Штати Америки та Україна значно випередили терористичну організацію "Ісламська держава" у списку ворогів для росіян.
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