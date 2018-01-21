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Затриманий за незаконний перетин кордону росіянин попросив про статус біженця і був госпіталізований

Його госпіталізували з обмороженням
Громадянин РФ, затриманий в Харківській області в суботу, 20 січня, за незаконний перетин кордону, звернувся до українських прикордонників з заявою про отримання статусу біженця на території України, після чого був госпіталізований з обмороженням кінцівок.
Затриманий за незаконний перетин кордону росіянин попросив про статус біженця і був госпіталізований Фото: dpsu.gov.ua

"Учора опівдні дільничний інспектор відділу "Стариця" Харківського загону отримав інформацію від місцевого жителя про виявлення підозрілої особи, яка рухалась з РФ в Україну. За декілька хвилин прикордонний наряд виявив та затримав громадянина Росії, який незаконно перетнув державний кордон. Затриманий одразу ж звернувся до прикордонного наряду з заявою про отримання статусу біженця на території України. Та перш ніж розглядати прохання горе-мандрівника охоронці кордону встановили, що той потребує невідкладної медичної допомоги, адже він мав ознаки обмороження кінцівок", – повідомляє відділ комунікацій зі ЗМІ адміністрації Державної прикордонної служби України.

Росіянина негайно доставили в тепле приміщення, через кілька хвилин прибули медики Вовчанської центральної районної лікарні, які встановили діагноз "обмороження кінцівок рук і ніг". У супроводі військовослужбовців відділу прикордонної служби затриманого доставили до райлікарні.

"За фактом звернення громадянина РФ щодо отримання статусу біженця прикордонники поінформували Головне управління Державної міграційної служби України в Харківській області. Наразі ж дана особа перебуває на стаціонарному лікуванні під охороною", – розповіли в прикордонному відомстві.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки та Україна значно випередили терористичну організацію "Ісламська держава" у списку ворогів для росіян.

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