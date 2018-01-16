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Затриманий за отримання хабара екс-голова Львівської облради заплатив 3 млн гривень за звільнення із СІЗО

САП офіційно підтвердила звільнення екс-голови Львівської облради з-під арешту
Чинного главу Інституту агроекології і природокористування Ореста Фурдичка, затриманого за підозрою в отриманні хабара, відпустили з-під арешту під заставу 3 мільйони гривень.
Затриманий за отримання хабара екс-голова Львівської облради заплатив 3 млн гривень за звільнення із СІЗО Фото: wikimedia.org

У справі Фурдичко ще один підозрюваний. Спільник також вийшов під заставу 1 млн грн, ще 9 січня, а Фурдичко - 4 січня, - повідомив Zaxid.net з посиланням на Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру.

Нагадаємо, раніше Національне антикорупційне бюро розповів про затримання топ-хабарників. Фурдичко і його спільника затримали 30 грудня відразу після отримання частини хабара в розмірі $300 тисяч.

Неправомірна вигода призначалася за безперешкодне виконання договору про спільну діяльність між науково-дослідною установою і підприємством.

Орест Фурдичко зараз очолює Інститут агроекології і природокористування Національної аграрної академії наук України. Раніше був народним депутатом, також очолював Львівську облраду.

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16 01 2018 20:16
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