У ДМС радять не бронювати квитки та житло до отримання паспортів
"Поліграфкомбінат не встигає персоналізувати усі документи, які оформлюють у підрозділах Міграційної служби та ЦНАПах. Це через аномально підвищений попит на закордонні паспорти у червні-липні, який не відповідає ані статистиці виїзду за кордон, ані статистиці оформлення паспортів за минулі роки", - повідомив речник ДМС Сергій Гунько "Українській правді".
За словами Гунька, якщо порівнювати період за червень-липень цього року з аналогічним у 2016-у, то попит виріс більше, ніж удвічі.
"Зараз ми вже спостерігаємо тенденцію до спадання", - сказав речник ДМС.
Прес-секретар стверджує, що ДМС попереджає людей про затримку виготовлення паспортів, і не радить бронювати квитки та житло до отримання документів.
Окрім того, Гунько розповів, що якщо хтось не встигає отримати паспорт і вже має квитки та броні на житло, то можна написати про це на адресу ДМС hotline@dmsu.gov.ua та надіслати копію квитків. Тоді Міграційна служба передасть цю інформацію поліграфкомбінату.
"Але тут гарантії ніхто дати не може, тому навряд чи це може бути інструкцією з використання", - наголосив він.
"Це питання не в компетенції Міграційної служби. Ми робимо все вчасно, нам немає чого вже прискорювати. Ми відправляємо дані на поліграфкомбінат "Україна", і зараз, власне, проблема на стадії виробництва", - додав речник ДМС.
Окрім того, люди, які оформлювали біометричний закордонний паспорт у ДП "Документ" розповіли "Українській правді", що їх попередили про затримку видачі документів на 7-10 робочих днів.
Зазначимо, державне підприємство "Документ" планує відкрити 12 серпня в Києві новий офіс з оформлення паспортів. Він буде найбільшим в Україні. Однак як вирішуватимуть проблему з затримкою у друці документів в ДМС не повідомляють.
Нагадаємо, що в Україні щодня оформлюється близько 21-22 тисяч біометричних паспортів.
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