Завдання угорського міністра з питань Закарпаття ширші, ніж просто співпраця - віце-прем'єр

Зараз в Міністерстві закордонних справ України створили посаду уповноваженого з транскордонного співробітництва

Будапешт поклав на уповноваженого міністра з питань розвитку співробітництва між повітом Саболч-Сатмар-Берег та Закарпатською областю України ширші повноваження і завдання, ніж просто співпраця.

Угорщині довелося перейменувати скандальну назву посади "урядового уповноваженого з питань розвитку Закарпаття" після того, як вона викликала спротив з боку України.

"Звичайно, ми розраховуємо на те, що перейменування посади відображається і в функціоналі. Але наскільки цей функціонал дійсно обмежений тільки співпрацею між українською і угорською областями, поки не відомо. Думаю, що його повноваження є більш широкими, і завдання, які ставить уряд Угорщини, теж ширші", - заявила Віце-прем'єр-міністр України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе, інформує "Інтерфакс-Україна".

За її словами, зараз в Міністерстві закордонних справ України створили посаду уповноваженого з транскордонного співробітництва, ним став посол з особливих доручень Микола Балтажи.

"Саме він відповідає за зв'язок з паном Іштваном Грежею, і вже відбулася перша зустріч. Зараз в міністерстві вирішується, яким чином налагодити механізм взаємодії між цими двома уповноваженими", - додала віце-прем'єр.

Нагадаємо, посаду Іштвана Грежі змінили на "уповноваженого міністра, відповідального за розвиток співпраці Сабольч-Сатмар-Березької області та Закарпатської області, а також координацію програми розвитку дитячих навчальних закладів Карпатського басейну".

Відносини між Україною та Угорщиною загострилися у зв’язку з новим українським законом про освіту, який набрав чинності 28 вересня 2017 року. Офіційний Будапешт побачив порушення прав угорської меншини у нормі закону щодо обов’язкового отримання освіти державною мовою. Через це Угорщина блокує зустрічі в рамках співпраці України з ЄС і НАТО.

Також, угорський уряд вирішив фінансово підтримати угорських викладачів на Закарпатті.