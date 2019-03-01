Завдання угорського міністра з питань Закарпаття ширші, ніж просто співпраця - віце-прем'єр
Угорщині довелося перейменувати скандальну назву посади "урядового уповноваженого з питань розвитку Закарпаття" після того, як вона викликала спротив з боку України.
"Звичайно, ми розраховуємо на те, що перейменування посади відображається і в функціоналі. Але наскільки цей функціонал дійсно обмежений тільки співпрацею між українською і угорською областями, поки не відомо. Думаю, що його повноваження є більш широкими, і завдання, які ставить уряд Угорщини, теж ширші", - заявила Віце-прем'єр-міністр України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе, інформує "Інтерфакс-Україна".
За її словами, зараз в Міністерстві закордонних справ України створили посаду уповноваженого з транскордонного співробітництва, ним став посол з особливих доручень Микола Балтажи.
"Саме він відповідає за зв'язок з паном Іштваном Грежею, і вже відбулася перша зустріч. Зараз в міністерстві вирішується, яким чином налагодити механізм взаємодії між цими двома уповноваженими", - додала віце-прем'єр.
Нагадаємо, посаду Іштвана Грежі змінили на "уповноваженого міністра, відповідального за розвиток співпраці Сабольч-Сатмар-Березької області та Закарпатської області, а також координацію програми розвитку дитячих навчальних закладів Карпатського басейну".
Відносини між Україною та Угорщиною загострилися у зв’язку з новим українським законом про освіту, який набрав чинності 28 вересня 2017 року. Офіційний Будапешт побачив порушення прав угорської меншини у нормі закону щодо обов’язкового отримання освіти державною мовою. Через це Угорщина блокує зустрічі в рамках співпраці України з ЄС і НАТО.
Також, угорський уряд вирішив фінансово підтримати угорських викладачів на Закарпатті.
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