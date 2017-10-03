Завдяки Гройсману Насіров зможе повернутись на посаду через суд

За підписом Гройсмана про відсторонення Насірова не було вказано жодних підстав чи термінів відсторонення

Відсторонення голови Державної фіскальної служби Романа Насірова відбулось з порушенням законодавства, яке може призвести до безперешкодного поновлення Насірова на посаді і компенсацією йому грошей за "вимушені прогули".

Стаття 154 Кримінально-процесуального кодексу передбачає, що підставою для відсторонення чиновника від посади є рішення слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження на строк не більше двох місяців. Про це повідомляють "Наші гроші".

Однак 3 березня, коли Кабмін відсторонив Насірова від виконання повноважень за посадою Голови Державної фіскальної служби України, ніякого рішення слідчого судді не було.

Солом’янський суд виніс рішення про затримання Насірова лише 7 березня, йому призначили заставу 100 млн грн.

У розпорядженні уряду № 134-р за підписом прем’єр-міністра Володимира Гройсмана про відсторонення голови ДФС не було вказано жодних підстав чи термінів відсторонення.

(Для збільшення натисніть на зображення).



Скріншот: "Наші гроші"



Скріншот: "Наші гроші"



Скріншот: "Наші гроші"

Нагадаємо, Солом'янський райсуд Києва обрав запобіжний захід для відстороненого голови Державної фіскальної служби Романа Насірова у вигляді арешту на 60 діб і призначив заставу в 100 млн гривень.

Як повідомлялося, увечері 2 березня голові Державної фіскальної служби Роману Насирову вручили підозру. Під час цього йому стало погано. За словами адвокатів, підозра було вручено, коли глава ГФС був уже без свідомості, що є незаконним.

3 березня Кабінет міністрів відсторонив Насірова з посади голови ДФС на час розслідування у справі про надання відстрочки на виплату податкового боргу декільком компаніям, пов’язаним із нардепом Олександром Онищенком, якого підозрюють у газових махінаціях, і який ховається від українського правосуддя за кордоном.

Національне антикорупційне бюро підозрює, що отримана від Державної фіскальної служби розстрочка зі сплати ренти за видобуток природного газу, була частиною схеми фірм нардепа Олександра Онищенка у заволодінні коштами ПАТ "Укргазвидобування" на суму 740,07 млн грн.

САП підозрює Насірова у тому, що той завдав бюджету збитків на 2 млрд грн.