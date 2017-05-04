Завдяки коштам від МВФ та ЄС резерви України зросли до $16,7 мільярда
Про це йдеться у повідомленні Національного банку.
По-перше, 5 квітня на рахунок Національного банку для поповнення міжнародних резервів надійшов черговий транш за програмою розширеного фінансування Міжнародного валютного фонду.
Кошти за четвертим траншем на загальну суму 1 млрд доларів надійшли кількома частинами у різних валютах: 367 млн спеціальних прав запозичення, 200 млн фунтів стерлінгів, 146 млн євро, 92 млн доларів.
По-друге, Європейський Союз перерахував Україні другий транш макрофінансової допомоги на суму 600 млн євро.
Як наслідок, міжнародні резерви зросли з рівня 15,1 млрд доларів за підсумками березня до 16,7 млрд доларів станом на сьогодні.
"Такий обсяг резервів покриває 3,6 місяця майбутнього імпорту і є достатнім для виконання зобов’язань України та поточних операцій Уряду і Національного банку", - повідомляє регулятор.
Нагадаємо, 3 квітня Рада директорів МВФ схвалила третій перегляд програми EFF та прийняла рішення про виділення четвертого траншу фінансової допомоги.
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