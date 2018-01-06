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Завдяки спецоперації з Бабченком слідство дізналося про 47 потенційних жертв терористів, – Луценко

Як зазначає генпрокурор, переважно це відомі українські та екс-російські журналісти
Завдяки імітації вбивства журналіста Аркадія Бабченка слідство отримало список з 47 осіб, які могли бути наступними жертвами терористів.
Завдяки спецоперації з Бабченком слідство дізналося про 47 потенційних жертв терористів, – Луценко Фото: unian.ua

Про це заявив генеральний прокурор України Юрій Луценко ввечері у п'ятницю, 1 червня.

"Чому при розслідуванні замаху на життя Бабченка слідство вдалося до імітації вбивства? Після замовлення убивства Бабченка організатор Г. запропонував виконавцю Ц. (який діяв у співпраці з СБУ) вбити ще 2 осіб. При цьому він сказав, що існує цілий список понад 30 осіб, яких хочуть знищити російські спецслужби. Затримання Г. до теракту не знешкодило би загрозу всім цим людям. Імітація вбивства давала можливість отримати додаткову інформацію про список і про замовника. В результаті цієї оперативної комбінації слідство отримало список з 47 осіб, які могли бути наступними жертвами терористів. Переважно, це відомі українські та екс-російські журналісти. Сьогодні вони повідомлені про небезпеку і організовується їхній захист", – повідомив Луценко.

Генпрокурор наголосив, що така імітація передбачена ст 271 КПК і "використовувалася понад 30 разів за останні 2,5 роки", а слідство також отримало важливі докази зв'язків Г. з російськими спецслужбами, про що Луценко обіцяє поінформувати згодом.

Нагадаємо, 29 травня з'явилася інформація про те, що 41-річний російський журналіст Аркадій Бабченко був смертельно поранений на порозі свого помешкання в Києві. За фактом убивства журналіста відкрили кримінальне провадження. Однак у середу, 30 травня, з'ясувалося, що Бабченко живий. Голова СБУ Василь Грицак заявив, що російські спецслужби замовили вбивство журналіста, а СБУ провела спецоперацію і зірвала замах. Під час проведення спецоперації працівники спецслужби затримали у Києві Бориса Германапідозрюваного в організації вбивства журналіста. Суд заарештував Германа на два місяці без права застави.

Президент України Петро Порошенко доручив надати журналісту Аркадію Бабченку та його родині цілодобову охорону. Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що кожному зі списку людей, на яких планувався замах, як і на журналіста Аркадій Бабченка, нададуть охорону.

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01 06 2018 21:29
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