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Завкафедри харківського ВНЗ викрили на хабарі в понад 300 тис грн

Чиновник вимагав у свого колеги"винагороду" за продовження трудового контракту на новий термін
У Харкові викрили на хабарі завідувача кафедри одного з провідних вищих навчальних закладів (ВНЗ).
Завкафедри харківського ВНЗ викрили на хабарі в понад 300 тис грн Фото: ssu.gov.ua

"Співробітники СБУ під процесуальним керівництвом військової прокуратури Харківського гарнізону сил АТО викрили на хабарі завідувача кафедри одного з провідних вищих навчальних закладів Харкова", - повідомляє сайт Служби безпеки.

Правоохоронці задокументували, що чиновник за вказівкою керівництва ВНЗ вимагав у свого колеги - завідувача іншої кафедри - 380 тисяч гривень за продовження трудового контракту на новий термін.

"Вимагача" затримали біля одного з міських обмінників при одержанні всієї суми хабара. Порушено кримінальне провадження. Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, що на Львівщині правоохоронці викрили у хабарництві директора вищого навчального закладу.

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15 09 2017 17:14
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