CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Харкові викрили на хабарі завідувача кафедри одного з провідних вищих навчальних закладів (ВНЗ).Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Завкафедри харківського ВНЗ викрили на хабарі в понад 300 тис грн
Чиновник вимагав у свого колеги"винагороду" за продовження трудового контракту на новий термін
Фото: ssu.gov.ua
"Співробітники СБУ під процесуальним керівництвом військової прокуратури Харківського гарнізону сил АТО викрили на хабарі завідувача кафедри одного з провідних вищих навчальних закладів Харкова", - повідомляє сайт Служби безпеки.
Правоохоронці задокументували, що чиновник за вказівкою керівництва ВНЗ вимагав у свого колеги - завідувача іншої кафедри - 380 тисяч гривень за продовження трудового контракту на новий термін.
"Вимагача" затримали біля одного з міських обмінників при одержанні всієї суми хабара. Порушено кримінальне провадження. Слідчі дії тривають.
Нагадаємо, що на Львівщині правоохоронці викрили у хабарництві директора вищого навчального закладу.
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15 09 2017 17:14 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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