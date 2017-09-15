Завкафедри харківського ВНЗ викрили на хабарі в понад 300 тис грн

Чиновник вимагав у свого колеги"винагороду" за продовження трудового контракту на новий термін

У Харкові викрили на хабарі завідувача кафедри одного з провідних вищих навчальних закладів (ВНЗ).

"Співробітники СБУ під процесуальним керівництвом військової прокуратури Харківського гарнізону сил АТО викрили на хабарі завідувача кафедри одного з провідних вищих навчальних закладів Харкова", - повідомляє сайт Служби безпеки.

Правоохоронці задокументували, що чиновник за вказівкою керівництва ВНЗ вимагав у свого колеги - завідувача іншої кафедри - 380 тисяч гривень за продовження трудового контракту на новий термін.

"Вимагача" затримали біля одного з міських обмінників при одержанні всієї суми хабара. Порушено кримінальне провадження. Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, що на Львівщині правоохоронці викрили у хабарництві директора вищого навчального закладу.