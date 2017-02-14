Завкафедри Одеського національного університету зловили на хабарі

Завкафедри одержала від трьох студенток 1500 грн за позитивну оцінку за залік без його складання

Завідувачку однієї із каферд Одеського національного університету імені Мечникова співробітники управління захисту економіки в Одеській області викрили в одержанні хабара за позитивну оцінку за залік без фактичного його складання.

За це три студентки заплатили їй 1500 гривень, повідомляє прокуратура Одеської області 14 січня.

Згідно з повідомленням, жінці нещодавно повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди та внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.

Нагадаємо, що тимчасово виконувач обов'язки ректора НАУ, професор, доктор технічних наук Володимир Харченко був затриманий 26 серпня. Він нібито вимагав 170 тис євро за призначення професора на одну з посад в університеті.

Згодом Солом’янський районний суд Києва арештував майно т.в.о. ректора Національного авіаційного університету Харченка.

Сам Харченко всі звинувачення відкидає. Незважаючи на це, Міносвіти вже звільнило його. В квартирі Харченка під час обшуку знайшли велику суму коштів: 1,5 млн грн, $50 тис 70 тис євро, 3 тис фунтів стерлінгів і дев'ять злитків золота масою від 2 до 20 г.

Харченко очолював виш з листопада 2015 року, коли його попередника Рімвідаса Хращевського звільнили після спроби відновити Максима Луцькогона посаді першого проректора ВНЗ. Міносвіти після оприлюднення інформації про хабарі повідомило, що звільнило Харченка.

У березні було оголошено конкурс на посаду ректора НАУ.