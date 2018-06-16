Завод "ДніпроАзот" припинив роботу

Завод "ДніпроАзот" припиняє роботу на невизначений термін.

Про це повідомив голова правління підприємства Сергій Сидоров.

"Повідомляю всім вам, що з 15.06.2018 р. підприємство АТ "ДНІПРОАЗОТ" вимушене входити в простій на невизначений термін. Підприємство, яке 8 десятиліть створювало собі ім'я, було і є надійним партнером в бізнесі, головним постачальником мінеральних добрив українським аграріям і головним виробником дезінфектантів для питної води; підприємство, яке завжди було підтримкою і опорою місту і забезпечувало стабільним доходом працівників і членів їх сімей, повністю зупинено", – розповів Сидоров.

Причиною зупинки голова правління підприємства назвав високу ціну на газ.

"ДніпроАзот" спеціалізується на виробництві аміаку, карбаміду, каустичної соди, хлору, соляної кислоти і є одним із найбільших хімічних підприємств країни.