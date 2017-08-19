CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЗапорізький завод "Мотор Січ" презентував гелікоптер власного виробництва.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Завод "Мотор Січ" презентував перший український гелікоптер "Надія"
За словами президента АТ "Мотор Січ", щоб створити перший український гелікоптер, знадобилося 10 років
Фото: zoda.gov.ua
Про це повідомляється на сайті Запорізької ОДА.
Гелікоптер з назвою "Надія" презентував президент "Мотор Січ" В'ячеслав Богуслаєв на аеродромі "Мокра". За його словами, компанія розробляла цей вертоліт протягом 10 років.
Гелікоптер буде мати кілька модифікацій, зокрема для патрулювання доріг, моніторингу трубопроводів і газопроводів, оборонних цілей, сільського господарства і пасажирських перевезень.
Терміни запуску серійного виробництва не уточнюються.
Нагадаємо, на початку серпня стало відомо, що компанія "Мотор Січ" планує почати випуск вертольотів в Запоріжжі у 2018 році.
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19 08 2017 21:40 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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