Завод "Мотор Січ" презентував перший український гелікоптер "Надія"

За словами президента АТ "Мотор Січ", щоб створити перший український гелікоптер, знадобилося 10 років

Запорізький завод "Мотор Січ" презентував гелікоптер власного виробництва.

Про це повідомляється на сайті Запорізької ОДА.

Гелікоптер з назвою "Надія" презентував президент "Мотор Січ" В'ячеслав Богуслаєв на аеродромі "Мокра". За його словами, компанія розробляла цей вертоліт протягом 10 років.

Гелікоптер буде мати кілька модифікацій, зокрема для патрулювання доріг, моніторингу трубопроводів і газопроводів, оборонних цілей, сільського господарства і пасажирських перевезень.

Терміни запуску серійного виробництва не уточнюються.

Нагадаємо, на початку серпня стало відомо, що компанія "Мотор Січ" планує почати випуск вертольотів в Запоріжжі у 2018 році.