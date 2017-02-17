Завод Порошенка "Ленінська кузня" вирішив змінити назву
Дане рішення буде прийнято на зборах акціонерів 30 березня.
Про це повідомили на підприємстві, пише ZN.
На зборах планується затвердити річний звіт підприємства за 2016 рік, порядок розподілу прибутку за 2016 рік, прийняти рішення про обрання генерального директора, членів наглядової ради, ревізійної комісії, а також розглянути інші питання.
У травні 2015 року були прийняті закони про декомунізацію, зокрема, закон "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) режимів і заборону пропаганди їхньої символіки" вступили в силу.
Метою декомунізації є очищення публічного простору від тоталітарної символіки, відхід від радянського минулого і його переосмислення.
У зв'язку з цим багато юридичних осіб, друковані ЗМІ, торгові знаки та марки, топоніми в певні терміни повинні були змінити свою назву.
Як повідомлялося, київський суднобудівний завод "Ленінська кузня" Петра Порошенка буде ремонтувати кораблі Військово-морських сил України в Чорноморську.
Нагадаємо, раніше голова фракції "Свобода" у Київській міській раді Юрій Сиротюк просив керівництво заводу "Ленінська кузня" у відповідності до закону про декомунізацію ініціювати перейменування підприємства на "Бандерівську кузню".
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