Заводу Новинського не продаватимуть землю в Херсоні
Надання дозволу підтримали лише 23 депутати із 42-х, присутніх у сесійній залі на момент голосування. 4 депутати проголосували проти, 3 - утримались, 12 - не голосували. Відтак, рішення не набрало потрібної кількості голосів для його прийняття. Про це повідомляє "Укрінформ".
Як повідомили у виступах на сесії, ТОВ "Smart Maritime Group" планує викупити 94 гектари землі із 126 гектарів території ПАТ "Херсонський суднобудівний завод". Вартість 1 кв. метра землі становить там наразі за нормативною грошовою оцінкою 652 гривні. Відтак, вся площа, яку хоче викупити ТОВ "Smart Maritime Group", буде коштувати понад 617 млн гривень, зазначалось на сесії.
При обговоренні даного питання депутатами було наголошено, що наразі між "Smart Maritime Group" і колишнім державним Херсонським суднобудівним заводом є судова майнова суперечка. Крім того, міська влада не має права передавати ТОВ "Smart Maritime Group" у власність берегову лінію території ХСЗ, де розташовані підземні берегові укріплення, що є власністю держави.
Як повідомлялось, 27 березня 2017 року депутати Херсонської міської ради на третьому пленарному засіданні XII сесії міськради VІІ скликання дали дозвіл ТОВ "Smart Maritime Group" на розроблення проекту землеустрою щодо відведення в оренду земельної ділянки площею 94,6498 гектари із земель постійного користування ПАТ "Херсонський суднобудівний завод" під будівлі та споруди виробничого призначення, у зв'язку з набуттям права власності на дані об'єкти нерухомого майна. За дане рішення проголосували 37 депутатів із 41, присутніх у сесійній залі на момент голосування.
19 липня 2016 року Господарський суд Херсонської області визнав ПАТ "Херсонський суднобудівний завод", яке входило до ТОВ "Smart Maritime Group", банкрутом. Після судового рішення було розпочато процедуру ліквідації підприємства. До складу ТОВ "Smart Maritime Group" входить також Чорноморський суднобудівний завод (м. Миколаїв).
Нагадаємо, генеральний прокурор Юрій Луценко має намір зрушити з місця процес повернення в державну власність Чорноморського суднобудівного заводу та "Миколаївського суднобудівного заводу "Океан".
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