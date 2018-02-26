БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИВисокий суд Лондона (Велика Британія) 27 лютого проведе засідання за позовом "ПриватБанку" проти його колишніх власників Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова, а також пов'язаних з ними компаній.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Завтра Лондонський суд проведе засідання у справі "Приватбанку" проти його колишніх власників
Суддею в процесі виступає Джоанна Сміт
Боголюбов та Коломойський. Фото: most-dnepr.info
Про це повідомляється в порядку засідань суду.
Засідання призначено на 10:30 за лондонським часом (8:30 за Києвом). Суддею в процесі виступає Джоанна Сміт.
Нагадаємо, Високий суд Англії 19 грудня видав наказ про арешт активів колишніх власників Приватбанку Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова у справі "ПриватБанку".
Відповідне рішення суд у Лондоні ухвалив у рамках судового процесу "ПриватБанку" проти своїх колишніх власників. Націоналізований банк звинувачує Коломойського та Боголюбова у тому, що вони вивели з фінустанови майже 2 млрд доларів.
За допомогою цього судового розгляду "ПриватБанк" збирається повернути понад 2,5 млрд дол США, з урахуванням відсотків.
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