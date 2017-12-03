Завтра в Авдіївці подадуть повторну заявку на "тишу" задля ремонту ЛЕП

Сьогодні ремонту не буде

В Авдіївці відновлювальні роботи на пошкоджених ЛЕП у неділю не проводилися через ненадання електрикам гарантій безпеки, повторну заявку на "тишу" подадуть 13 березня.

Про це 12 березня повідомили у Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій.

"У зв’язку з неотриманням гарантій безпеки, відновлювальні роботи енергетиками не проводились, повторна заявка в СЦКК буде у понеділок, 13 березня", – повідомили у МінТОТ.

Нагадаємо, раніше в місії ОБСЄ заявили, що готові до дзеркального патрулювання для сприяння ремонту Донецької фільтрувальної станції, якщо сторони конфлікту нададуть гарантії безпеки та будуть їх дотримуватися.

11 березня в результаті бойових дій сталося пошкодження високовольтної лінії 110 кВ, що призвело до припинення електропостачання Авдіївки, Авдіївського коксохімічного заводу та Донецької фільтрувальної станції.

Станом на ранок 12 березня централізоване електро- та водопостачання в Авдіївці було відсутнє.