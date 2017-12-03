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Завтра в Авдіївці подадуть повторну заявку на "тишу" задля ремонту ЛЕП

Сьогодні ремонту не буде
В Авдіївці відновлювальні роботи на пошкоджених ЛЕП у неділю не проводилися через ненадання електрикам гарантій безпеки, повторну заявку на "тишу" подадуть 13 березня.
Завтра в Авдіївці подадуть повторну заявку на "тишу" задля ремонту ЛЕП Фото: EPA/UPG

Про це 12 березня повідомили у Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій.

"У зв’язку з неотриманням гарантій безпеки, відновлювальні роботи енергетиками не проводились, повторна заявка в СЦКК буде у понеділок, 13 березня", – повідомили у МінТОТ.

Нагадаємо, раніше в місії ОБСЄ заявили, що готові до дзеркального патрулювання для сприяння ремонту Донецької фільтрувальної станції, якщо сторони конфлікту нададуть гарантії безпеки та будуть їх дотримуватися.

11 березня в результаті бойових дій сталося пошкодження високовольтної лінії 110 кВ, що призвело до припинення електропостачання Авдіївки, Авдіївського коксохімічного заводу та Донецької фільтрувальної станції.

Станом на ранок 12 березня централізоване електро- та водопостачання в Авдіївці було відсутнє.

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12 03 2017 21:00
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