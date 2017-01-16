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Завтра в Киргизстані оголошено жалобний день через авіакатастрофу

Кількість загиблих зросла до 31 особи
Вівторок, 17 січня, оголошено в Киргизстані днем жалоби за загиблими в результаті аварії вантажного Боїнга-747-400 авіакомпанії Turkish Airlines, яка сталася вранці 16 січня.
Завтра в Киргизстані оголошено жалобний день через авіакатастрофу Фото: ria.ru

В результаті ранкової авіакатастрофи неподалік аеропорту столиці Киргизії загинула щонайменше 31 людина, також встановлені фрагменти 9 людських тіл. Президент країни Алмазбек Атамбаєв доручив МНС активізувати роботу рятувальників в районі катастрофи літака для ліквідації наслідків трагедії, а також надати необхідну допомогу загиблим і потерпілим.

"Президент Киргизстану підписав указ про оголошення 17 січня днем жалоби за загиблими в результаті аварії вантажного літака Боїнг-747-400, що спричинило людські жертви", - пише агентство "Інтерфакс" із посиланням на прес-службу глави держави.

В указі президента йдеться, що "траур оголошено на території Киргизії і в дипломатичних і консульських службах за межами країни".

У день жалоби на всій території країни будуть приспущені державні прапори, припинена трансляція розважальних програм та проведення розважальних заходів.

Нагадаємо, вантажний Boeing 747 компанії Turkish Airlines рейсом Гонконг - Бішкек впав біля аеропорту киргизької столиці вранці в понеділок. Три члени екіпажу загинули в результаті аварії, ще один член екіпажу вижив. 

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16 01 2017 09:58
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