Завтра в Киргизстані оголошено жалобний день через авіакатастрофу
В результаті ранкової авіакатастрофи неподалік аеропорту столиці Киргизії загинула щонайменше 31 людина, також встановлені фрагменти 9 людських тіл. Президент країни Алмазбек Атамбаєв доручив МНС активізувати роботу рятувальників в районі катастрофи літака для ліквідації наслідків трагедії, а також надати необхідну допомогу загиблим і потерпілим.
"Президент Киргизстану підписав указ про оголошення 17 січня днем жалоби за загиблими в результаті аварії вантажного літака Боїнг-747-400, що спричинило людські жертви", - пише агентство "Інтерфакс" із посиланням на прес-службу глави держави.
В указі президента йдеться, що "траур оголошено на території Киргизії і в дипломатичних і консульських службах за межами країни".
У день жалоби на всій території країни будуть приспущені державні прапори, припинена трансляція розважальних програм та проведення розважальних заходів.
Нагадаємо, вантажний Boeing 747 компанії Turkish Airlines рейсом Гонконг - Бішкек впав біля аеропорту киргизької столиці вранці в понеділок. Три члени екіпажу загинули в результаті аварії, ще один член екіпажу вижив.
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