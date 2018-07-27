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Завтра в центрі Києва перекриють 27 вулиць та площ

До того ж, буде закрито виїзд із дворів будинків на одній з вулиць
У суботу, 28 липня, у зв'язку із заходами до 1030-річчя Хрещення Русі в центрі Києва перекриють рух.
Завтра в центрі Києва перекриють 27 вулиць та площ Фото: unian.ua

Як повідомляє КМДА, в центрі міста тимчасово обмежать рух транспортних засобів та пішоходів наступними вулицями:

  • вул. Володимирська (від перехрестя з вул. Саксаганського до перехрестя з вул. Великою Житомирською);

  • вул. Володимирський проїзд (повністю);

  • Михайлівська площа (повністю);

  • вул. Трьохсвятительська (від Михайлівської площі до Європейської площі);

  • б-р Тараса Шевченка (від перехрестя з вул. Симона Петлюри до Бессарабської площі);

  • вул. Леонтовича (повністю);

  • вул. Івана Франка (від перехрестя з б-ром Тараса Шевченка до перехрестя з вул. Богдана Хмельницького);

  • вул. Богдана Хмельницького (від перехрестя з вул. Пирогова до перехрестя з вул. Хрещатик);

  • вул. Ярославів Вал (від перехрестя з вул. Лисенка до перехрестя з вул. Володимирською);

  • вул. Прорізна (від перехрестя з вул. Хрещатик до перехрестя з вул. Володимирською);

  • вул. Золотоворітська (повністю);

  • вул. Рейтарська (від перехрестя з вул. Володимирською до перехрестя з вул. Стрілецькою);

  • вул. Малопідвальна (від перехрестя з вул. Володимирською до перехрестя з вул. Паторжинського);

  • вул. Ірининська від перехрестя з вул. Володимирською до перехрестя з вул. Паторжинського;

  • вул. Софіївська (від перехрестя з вул. Володимирською до перехрестя з пров. Михайлівським);

  • вул. А. Тарасової (повністю);

  • вул. Мала Житомирська (від перехрестя із Володимирським проїздом до перехрестя із пров. Михайлівським);

  • вул. Михайлівська (від перехрестя з вул. Хрещатик до Михайлівської площі);

  • вул. Костьольна (повністю);

  • вул. Велика Житомирська (від Михайлівської площі до Львівської площі);

  • вул. Терещенківська (від перехрестя з вул. Богдана Хмельницького до перехрестя з вул. Льва Толстого);

  • вул. Пушкінська (від перехрестя з вул. Прорізною до перехрестя з вул. Льва Толстого);

  • вул. Антоновича (від перехрестя з вул. Саксаганського до перехрестя з вул. Льва Толстого);

  • вул. Тарасівська (від перехрестя з вул. Саксаганського до перехрестя з вул. Льва Толстого);

  • вул. Паньківська (від перехрестя з вул. Саксаганського до перехрестя з вул. Льва Толстого);

  • вул. Льва Толстого (від перехрестя з вул. Саксаганського до площі Льва Толстого);

  • Андріївський узвіз (повністю).

Окрім того, 28 липня тимчасово закриють виїзд із дворів будинків, розташованих на вул. Володимирській.

Нагадаємо, правоохоронці в Києві перейшли на посилений режим роботи у зв'язку із заходами з нагоди 1030-річчя Хрещення Русі 27 і 28 липня. Участь у Хресній ході в центрі Києва у п'ятницю, 27 липня, взяли щонайменше 200 тис. осіб. Біля Кабінету міністрів під час ходи вірян поліція затримала трьох людей.

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27 07 2018 22:56
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