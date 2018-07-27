Завтра в центрі Києва перекриють 27 вулиць та площ
Як повідомляє КМДА, в центрі міста тимчасово обмежать рух транспортних засобів та пішоходів наступними вулицями:
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вул. Володимирська (від перехрестя з вул. Саксаганського до перехрестя з вул. Великою Житомирською);
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вул. Володимирський проїзд (повністю);
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Михайлівська площа (повністю);
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вул. Трьохсвятительська (від Михайлівської площі до Європейської площі);
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б-р Тараса Шевченка (від перехрестя з вул. Симона Петлюри до Бессарабської площі);
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вул. Леонтовича (повністю);
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вул. Івана Франка (від перехрестя з б-ром Тараса Шевченка до перехрестя з вул. Богдана Хмельницького);
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вул. Богдана Хмельницького (від перехрестя з вул. Пирогова до перехрестя з вул. Хрещатик);
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вул. Ярославів Вал (від перехрестя з вул. Лисенка до перехрестя з вул. Володимирською);
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вул. Прорізна (від перехрестя з вул. Хрещатик до перехрестя з вул. Володимирською);
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вул. Золотоворітська (повністю);
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вул. Рейтарська (від перехрестя з вул. Володимирською до перехрестя з вул. Стрілецькою);
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вул. Малопідвальна (від перехрестя з вул. Володимирською до перехрестя з вул. Паторжинського);
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вул. Ірининська від перехрестя з вул. Володимирською до перехрестя з вул. Паторжинського;
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вул. Софіївська (від перехрестя з вул. Володимирською до перехрестя з пров. Михайлівським);
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вул. А. Тарасової (повністю);
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вул. Мала Житомирська (від перехрестя із Володимирським проїздом до перехрестя із пров. Михайлівським);
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вул. Михайлівська (від перехрестя з вул. Хрещатик до Михайлівської площі);
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вул. Костьольна (повністю);
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вул. Велика Житомирська (від Михайлівської площі до Львівської площі);
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вул. Терещенківська (від перехрестя з вул. Богдана Хмельницького до перехрестя з вул. Льва Толстого);
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вул. Пушкінська (від перехрестя з вул. Прорізною до перехрестя з вул. Льва Толстого);
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вул. Антоновича (від перехрестя з вул. Саксаганського до перехрестя з вул. Льва Толстого);
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вул. Тарасівська (від перехрестя з вул. Саксаганського до перехрестя з вул. Льва Толстого);
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вул. Паньківська (від перехрестя з вул. Саксаганського до перехрестя з вул. Льва Толстого);
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вул. Льва Толстого (від перехрестя з вул. Саксаганського до площі Льва Толстого);
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Андріївський узвіз (повністю).
Окрім того, 28 липня тимчасово закриють виїзд із дворів будинків, розташованих на вул. Володимирській.
Нагадаємо, правоохоронці в Києві перейшли на посилений режим роботи у зв'язку із заходами з нагоди 1030-річчя Хрещення Русі 27 і 28 липня. Участь у Хресній ході в центрі Києва у п'ятницю, 27 липня, взяли щонайменше 200 тис. осіб. Біля Кабінету міністрів під час ходи вірян поліція затримала трьох людей.
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