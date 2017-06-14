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Завтра Євросоюз скасує плату за роумінг

Інституції ЄС працювали разом над цим питанням протягом 10 років
З 15 червня по всій території Європейського Союзу буде скасовано плану за роумінг.
Завтра Євросоюз скасує плату за роумінг Фото: yak-prosto.com

Відповідну заяву з приводу цього зробили президент Європарламенту Антоніо Таяні, прем'єр-міністр Мальти Джозеф Мускат від імені Мальти, яка головує в Раді ЄС та президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер.

"Європейський Союз - це про об'єднання людей та полегшення їхнього життя. Кінець плати за роумінг - це справжня історія європейського успіху. Відтепер громадяни, які подорожують в межах ЄС, зможуть телефонувати, писати повідомлення та з'єднуватись на своїх мобільних пристроях за тією самою ціною, яку вони платять вдома. Скасування плати за роумінг є одним із найбільших і найбільш відчутних успіхів ЄС", - йдеться у заяві.

Повідомляється, що інституції ЄС працювали разом над цим питанням протягом 10 років.

"Плата за роумінг тепер буде у минулому. Вже завтра ви зможете залишатись на зв'язку під час подорожі по ЄС, та сплачувати ту ж ціну, що й вдома", - йдеться у спільній заяві Таяні, Муската та Юнкера.

Нагадаємо, у ніч проти 11 червня, країни Євросоюзу офіційно скасували візовий режим для України, українці одразу після опівночі змогли потрапити не до всіх держав, оскільки все це відбуватиметься у чотири етапи.

Вже о першій годині ночі за Києвом кордони для громадян України своєю чергою відкрила переважна більшість держав-членів ЄС та Шенгену, а саме Австрія, Бельгія, Данія, Іспанія, Італія, Ліхтенштейн, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Німеччина, Норвегія, Польща, Словаччина, Словенія, Угорщина, Франція, Хорватія, Чехія, Швейцарія та Швеція.

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14 06 2017 14:43
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