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Заява Байдена – національний сором України, - Лубківський

"Я хочу наголосити: Джо Байден – великий друг України. Він – друг саме українського народу, а не української влади"
Слова екс-віце-президента Джозефа Байдена, в якій він назвав екс-генпрокурора Віктора Шокіна "сучим сином", - це наш національний сором. Так прокоментував заяву Байдена радник із міжнародних питань Руху "Справедливість", дипломат Маркіян Лубківський.
Заява Байдена – національний сором України, - Лубківський Фото: прес-служба

"Мені було образливо чути ці слова. Образливо не за те, що були сказані в бік Шокіна. Образливо тому, що американські партнери вимушені використовувати такі неприглядні епітети. І ця заява Байдена підтверджує ще раз те, що, на жаль, наша нинішня українська влада чує мову лише ультиматумів. І це був головний меседж, який передав у своїй промові наш американський друг. Я хочу наголосити: Джо Байден – великий друг України. Він – друг саме українського народу, а не української влади", - зауважив Лубківський в ефірі "Великого вечора" на телеканалі NEWSONE.

"Недоговороспроможність, брехливість, корумпованість – це ті синоніми, які часто в розмовах з міжнародними партнерами звучать і характеризують сьогодні нашу владу, заявив дипломат. І Байден – один з тих, кого ця влада обдурила. А для американського політичного істеблішменту принципи – не пусті слова", - наголосив політик.

Нагадаємо, що колишній віце-президент США Джозеф Байден наголосив, що корупція продовжує бути найбільшою проблемою в Україні. Через це він рекомендував представникам адміністрації Трампа уважно стежити за тим, що говорять та замовчують представники української влади, а також перевіряти, як вони виконують свої обіцянки.

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