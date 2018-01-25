Заява Байдена – національний сором України, - Лубківський
"Мені було образливо чути ці слова. Образливо не за те, що були сказані в бік Шокіна. Образливо тому, що американські партнери вимушені використовувати такі неприглядні епітети. І ця заява Байдена підтверджує ще раз те, що, на жаль, наша нинішня українська влада чує мову лише ультиматумів. І це був головний меседж, який передав у своїй промові наш американський друг. Я хочу наголосити: Джо Байден – великий друг України. Він – друг саме українського народу, а не української влади", - зауважив Лубківський в ефірі "Великого вечора" на телеканалі NEWSONE.
"Недоговороспроможність, брехливість, корумпованість – це ті синоніми, які часто в розмовах з міжнародними партнерами звучать і характеризують сьогодні нашу владу, заявив дипломат. І Байден – один з тих, кого ця влада обдурила. А для американського політичного істеблішменту принципи – не пусті слова", - наголосив політик.
Нагадаємо, що колишній віце-президент США Джозеф Байден наголосив, що корупція продовжує бути найбільшою проблемою в Україні. Через це він рекомендував представникам адміністрації Трампа уважно стежити за тим, що говорять та замовчують представники української влади, а також перевіряти, як вони виконують свої обіцянки.
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