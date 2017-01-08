Трамп сам надиктував сину заяву про причини зустрічі з російським адвокатом, - ЗМІ

В заяві йшлося про те, що Трамп-молодший і Весельницька нібито передусім обговорювали програму усиновлення російських дітей

Президент США Дональд Трамп особисто надиктував своєму синові Дональду Трампу-молодшому першу заяву для преси про зустріч з юристкою з Росії Наталією Весельницькою, яка, як виявилося пізніше, була неправдивою.

Радники Трампа ще в кулуарах саміту обговорювали, як відреагувати на скандал навколо російських контактів сина президента США. Було прийнято рішення опублікувати заяву, причому вона мала бути правдивою. Однак через кілька годин на борту свого літака під час повернення у США з Гамбурга, де проходив саміт G20, Трамп вирішив по-іншому й особисто надиктував синові текст заяви, яка виявилась неправдивою. Про це пише американська газета The Washington Post.

За даними видання, в заяві йшлося про те, що Трамп-молодший і Весельницька нібито передусім обговорювали програму усиновлення російських дітей. Пізніше син президента визнав, що погодився на зустріч після того, як йому повідомили, що російська юристка має ганебні для Гілларі Клінтон відомості.

Нагадаємо, за даними The New York Times, у червні 2016 року "пов'язаний з Кремлем" юрист з Росії Наталія Весельницька запропонувала Трампу-молодшому "компрометуючу інформацію" про Клінтон. Вона зустрілася з сином майбутнього президента, а також главою передвиборного штабу Трампа Полом Манафортом і зятем майбутнього президента Джаредом Кушнером відбулося 9 червня, за два тижні до того, як Дональда Трампа вибрали кандидатом від Республіканської партії.

Згодом, Адміністрація президента США заявила, що справжня змова з іноземною владою під час передвиборчої кампанії була між Національним комітетом Демократичної партії та Україною.

За даними агентства NBC News, одним з учасників зустрічі сина Трампа з адвокатом Наталією Весельніцькою був колишній співробітник радянських спецслужб, який проживає в США.