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Заява Трампа про "брудні діри" обурила Африканський союз

Представники союзу переконані, що подібні вислови завдають шкоди "глобальним цінностям щодо різноманітності, прав людини і взаєморозуміння""
Африканський союз відверто стривожений заявою президента Дональда Трампа, у якій він вульгарно висловився на адресу держав Африки.
Заява Трампа про "брудні діри" обурила Африканський союз Порт-о-Пренс, Гаїті, 2011. Фото: jr-art.net

Про це повідомляє АР.

"З огляду на історичні реалії того, скільки африканців прибуло до Сполучених Штатів у якості рабів, ця заява йде всупереч всім загальноприйнятим моделям поведінки і звичаїв", - заявила представник Африканського союзу Ебба Калондо.

За її словами, ситуація, що виникла, дуже непокоїть, оскільки США як, і раніше, є "глобальним прикладом того, як міграція породила націю".

"Ми вважаємо, що така заява завдає шкоди нашим спільним глобальним цінностям щодо різноманітності, прав людини і взаєморозуміння", - додала Калондо.

Нагадаємо, Дональд Трамп нецензурно висловився про іммігрантів із Гаїті, Сальвадору та африканських країн.

"Чому ми взагалі приймаємо всіх цих людей із цих забитих країн?", - заявив Трамп.

Він також запропонував, щоб США натомість приймали більше людей із таких країн, як, наприклад, Норвегія.

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12 01 2018 13:27
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