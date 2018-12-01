Заява Трампа про "брудні діри" обурила Африканський союз
Про це повідомляє АР.
"З огляду на історичні реалії того, скільки африканців прибуло до Сполучених Штатів у якості рабів, ця заява йде всупереч всім загальноприйнятим моделям поведінки і звичаїв", - заявила представник Африканського союзу Ебба Калондо.
За її словами, ситуація, що виникла, дуже непокоїть, оскільки США як, і раніше, є "глобальним прикладом того, як міграція породила націю".
"Ми вважаємо, що така заява завдає шкоди нашим спільним глобальним цінностям щодо різноманітності, прав людини і взаєморозуміння", - додала Калондо.
Нагадаємо, Дональд Трамп нецензурно висловився про іммігрантів із Гаїті, Сальвадору та африканських країн.
"Чому ми взагалі приймаємо всіх цих людей із цих забитих країн?", - заявив Трамп.
Він також запропонував, щоб США натомість приймали більше людей із таких країн, як, наприклад, Норвегія.
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