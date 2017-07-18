Заява Захарченка про "Малоросію" - спроба Росії зірвати Мінські угоди, - Марчук

Заява ватажка "ДНР" Олександра Захарченка про створення "Малоросії" може паралізувати переговори Тристоронньої контактної групи, заявив представник України в підгрупі з безпеки тристоронньої контактної групи (ТКГ) Євген Марчук.

"Ця заява може взагалі заблокувати переговорний процес. Ця заява зроблена перед завтрашнім засіданням в Мінську, і може так статися, що там не буде про що говорити", - сказав він в ефірі "112.Украіна".

За словами Марчука, українська сторона на черговому засіданні ТКГ 19 липня буде вимагати реакції на заяву Захарченка від спецпредставника ОБСЄ Мартіна Сайдіка.

При цьому він заявив, що українська сторона не має наміру виходити з переговорного процесу в рамках ТГК.

"Росія намагається будь-яким способом спровокувати, щоб Україна не витримала, фиркнула і сказала, що немає тоді сенсу вести переговори. Якщо Україна так зробить - Росія буде аплодувати", - сказав Марчук.

Нагадаємо, сьогодні так звані самопроголошені "ДНР" і "ЛНР" оголосили про створення "держави Малоросія" зі столицею в Донецьку.

Ватажок "ДНР" Олександр Захарченко заявив, що Київ "залишається історико-культурним центром без статусу столичного міста".

"Державним прапором Малоросії визнається прапор Богдана Хмельницького... Ми виходимо з того, що "Донецька народна республіка", поряд із "Луганською народною республікою", залишаються єдиними територіями України, беручи до уваги Крим, де збереглася законна влада", - наводить слова Захарченка російський "Інтерфакс".

Натомість терористична організація "ЛНР" на своєму інформаційному ресурсі спростувала заяву ватажка "ДНР" Олександр Захарченка про створення "держави Малоросія".

Один з керівників "ЛНР" Володимир Дегтяренко заявив, що представники організації не брали участі в засіданні в Донецьку, де виступав Захарченко.