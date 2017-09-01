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Заявку на посаду очільника Нацполіції подали 64 особи

Після обробки документів, протягом трьох днів, повний список допущенних до конкурсу кандидатів опублікують на сайті МВС
Завершився прийом заявок на консультативний конкурс на посаду глави Національної поліції України.
Заявку на посаду очільника Нацполіції подали 64 особи Фото: dpchas.com.ua

"Завершився прийом заявок на консультативний конкурс на главу Нацполіції України. Подано 64 заявки, з якими починає роботу конкурсна комісія", - написав міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков на своїй сторінці у Facebook.

Він зазначив, що після обробки документів, протягом трьох днів, повний список допущенних до конкурсу кандидатів, що відповідають згідно Закону кваліфікаційним вимогам - буде доступний на сайті МВС.

Нагадаємо, що Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков 16 грудня 2016 року оголосив конкурс на заміщення вакантної посади голови Національної поліції.

Відзначимо, що 16 листопада Кабінет міністрів України звільнив Хатію Деканоїдзе з посади голови Національної поліції.

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