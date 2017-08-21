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Заяву кандидата в канцлери Німеччини про Крим важко перевершити у цинізмі, - посол

"Крим неодмінно повернеться до України"
Посол України в Німеччині Андрій Мельник висловив обурення через заяву кандидата в канцлери ФРН від ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" щодо анексії Криму.
Заяву кандидата в канцлери Німеччини про Крим важко перевершити у цинізмі, - посол Фото: з вільних джерел

Один з лідерів німецьких ультраправих Александер Гауланд у інтерв’ю, опублікованому в суботу, оголосив, що Крим ніколи не повернеться у склад України, півострів слід визнати частиною Росії.

"Заяву Гауланда важко перевершити у цинізмі", - сказав Андрій Мельник в інтерв’ю виданню Hamburger Abendblatt.

Український посол відзначив, що Крим неодмінно повернеться до України. "Це трапиться значно раніше, ніж дехто думає", - наголосив дипломат.

"Альтернатива для Німеччини" послідовно виступає за скасування санкцій, введених проти Москви за анексію українського півострова. Нещодавно у іншому інтерв’ю Гауланд висловив впевненість, що Росія ніколи не поверне Україні Крим.

Нагадаємо, раніше глава Вільної демократичної партії Німеччини Крістіан Лінднер в інтерв’ю виданням Funke Mediengruppe заявив, що питання анексії Криму необхідно тимчасово "загерметизувати".

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